Programa del Apertura “Gerardo Lobo Piegari”

El próximo lunes 24 comenzará el Torneo Apertura "Gerardo Lobo Piegari" de la Asociación Juninense de Básquetbol. Todo el cronograma de las divisiones formativas y la Primera división:

U21

Semana 1

San Martín vs. Ciclista

Los Indios vs. 9 de Julio

Semana 2

9 de Julio vs. Argentino

Semana 3

Sarmiento vs. Ciclista

San Martín vs. 9 de Julio

Semana 4

Club Junín vs. Sarmiento

Semana 5

Ciclista vs. 9 de Julio

Los Indios Vs. Club Junín

Semana 6

Los Indios vs. Sarmiento

Club Junín vs. Argentino

Semana 7

Sarmiento vs. 9 de Julio

San Martín vs. Club Junín

Argentino vs. Los Indios

Semana 8

Argentino vs. Sarmiento

Los Indios vs. San Martín

Semana 9

Ciclista vs. Club Junín

San Martín vs. Argentino

Semana 10

San Martín vs. Sarmiento

Los Indios vs. Ciclista

Semana 11

9 de Julio vs. Club Junín

Ciclista vs. Argentino

U 17

Semana 1

San Martín vs. Ciclista

Argentino vs. Alsina de Los Toldos

Los Indios vs. 9 de Julio

El Linqueño vs. Cavul

Semana 2

9 de Julio vs. Argentino

Alsina De Los Toldos vs. San Martín

Ciclista vs. Porteño

Semana 3

Porteño vs. Alsina de Los Toldos

San Martín vs. 9 De Julio

Los Indios vs. Cavul

Semana 4

El Linqueño vs. Los Indios

Cavul vs. Argentino

9 de Julio vs. Porteño

Alsina de Los Toldos vs. Ciclista

Semana 5

Ciclista vs. 9 de Julio

San Martín vs. Cavul

Argentino vs. El Linqueño

Semana 6

El Linqueño vs. San Martín

Cavul vs. Porteño

9 de Julio vs. Alsina de Los Toldos

Semana 7

Ciclista vs. Cavul

Porteño vs. El Linqueño

Argentino vs. Los Indios

Semana 8

Los Indios vs. San Martín

El Linqueño vs. Ciclista

Cavul vs. Alsina de Los Toldos

Semana 9

9 de Julio vs. Cavul

Alsina de Los Toldos vs. El Linqueño

Porteño vs. Los Indios

San Martín vs. Argentino

Semana 10

Argentino vs. Porteño

Los Indios vs. Ciclista

El Linqueño vs. 9 de Julio

Semana 11

Alsina de Los Toldos vs. Los Indios

Ciclista vs. Argentino

Porteño vs. San Martín

U 15

Semana 1

San Martín vs. Ciclista

Los Indios vs. 9 de Julio

El Linqueño vs. Cavul

Semana 2

Social de Chacabuco vs. Los Indios

9 de Julio vs. Argentino

Ciclista vs. Porteño

Semana 3

San Martín vs. 9 de Julio

Argentino vs. Social de Chacabuco

Los Indios vs. Cavul

Semana 4

El Linqueño Vs. Los Indios

Cavul vs. Argentino

Social de Chacabuco vs. San Martín

9 de Julio vs. Porteño

Semana 5

Ciclista vs. 9 de Julio

Porteño vs. Social de Chacabuco

San Martín vs. Cavul

Argentino vs. El Linqueño

Semana 6

El Linqueño vs. San Martín

Cavul vs. Porteño

Social de Chacabuco vs. Ciclista

Semana 7

Ciclista vs. Cavul

Porteño vs. El Linqueño

Argentino vs. Los Indios

Semana 8

Los Indios vs. San Martín

El Linqueño vs. Ciclista

Social de Chacabuco vs. 9 de Julio

Semana 9

9 de Julio vs. Cavul

Porteño vs. Los Indios

San Martín vs. Argentino

Semana 10

Argentino vs. Porteño

Los Indios vs. Ciclista

El Linqueño vs. 9 de Julio

Cavul vs. Social de Chacabuco

Semana 11

Social de Chacabuco vs. El Linqueño

Ciclista vs. Argentino

Porteño vs. San Martín

U 14

Semana 1

Los Indios vs. 9 de Julio

El Linqueño vs. CAVUL

Semana 2

El Linqueño vs. Sarmiento

Social vs. Los Indios

9 de Julio vs. Argentino

Semana 3

Argentino vs. Social de Chacabuco

Los Indios vs. Cavul

Semana 4

El Linqueño vs. Los Indios

Cavul vs. Argentino

Semana 5

Argentino vs. El Linqueño

Semana 6

Los Indios vs. Sarmiento

Semana 7

Sarmiento vs. 9 de Julio

Argentino vs. Los Indios

Semana 8

Argentino vs. Sarmiento

Social de Chacabuco vs. 9 de Julio

Semana 9

Sarmiento vs. Social de Chacabuco

9 de Julio vs. Cavul

Semana 10

El Linqueño vs. 9 de Julio

Cavul vs. Social de Chacabuco

Semana 11

Sarmiento vs. Cavul

Social de Chacabuco vs. El Linqueño

Mayores

Primera semana

San Martín vs. Ciclista

Sarmiento vs. Porteño

Los Indios vs. 9 de Julio

Junín vs. Rivadavia

El Linqueño vs. Cavul

Libre: Argentino

Segunda semana

El Linqueño vs Sarmiento

Cavul vs. Junín

Rivadavia vs. Los Indios

9 de Julio vs. Argentino

Ciclista vs. Porteño

Libre: San Martín

Tercera semana

Sarmiento vs. Ciclista

San Martín vs. 9 de Julio

Argentino vs. Rivadavia

Los Indios vs. CAVUL

Junín vs. El Linqueño

Libre: Porteño

Cuarta semana

Junín vs. Sarmiento

El Linqueño vs. Los Indios

Cavul vs. Argentino

Rivadavia vs. San Martín

9 de Julio vs. Porteño

Libre: Ciclista Juninense

Quinta semana

Ciclista vs. 9 de Julio

Porteño vs. Rivadavia

San Martín vs. Cavul

Argentino vs. El Linqueño

Los Indios vs. Junín

Libre: El Linqueño

Sexta semana

Los Indios vs. Sarmiento

Junín vs. Argentino

El Linqueño vs. San Martín

Cavul vs. Porteño

Rivadavia vs. Ciclista

Libre: 9 de Julio

Séptima semana

Sarmiento vs. 9 de Julio

Ciclista vs. Cavul

Porteño vs. El Linqueño

San Martín vs. Junín

Argentino vs. Los Indios

Libre: Rivadavia

Octava semana

Argentino vs. Sarmiento

Los Indios vs. San Martín

Club Junín vs. Porteño

El Linqueño vs. Ciclista

Rivadavia vs. 9 de Julio

Libre: Cavul

Novena semana

Sarmiento vs. Rivadavia

9 de Julio vs. Cavul

Ciclista vs. Junín

Porteño vs. Los Indios

San Martín vs. Argentino

Libre: El Linqueño

Décima semana

San Martín vs. Sarmiento

Argentino vs. Porteño

Los Indios vs. Ciclista

El Linqueño vs. 9 de Julio

Cavul vs. Rivadavia

Libre: Club Junín

Undécima semana

Sarmiento vs. Cavul

Rivadavia vs. El Linqueño

9 de Julio vs. Club Junín

Ciclista vs. Argentino

Porteño vs. San Martín

Libre: Los Indios.