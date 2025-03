Argentino volvió a la victoria ante Zárate

No importaba la diferencia. Había que ganar. Y Argentino ganó. Le costó horrores, pero ganó. En caso de empate con Zárate Básquet, Zárate está debajo de Argentino (artículo 10.2.2 del reglamento de la competencia).

Argentino padeció en el primer tiempo el carma que lo acompaña desde el inicio del campeonato: la falta de defensa perimetral. Recibió seis triples que fueron los que no le permitieron sacar la cabeza a flote. Dos en el primer cuarto (Gómez y Fraga) y cuatro en el segundo (2 de Piñero, Fernández y Pascolatt). Esta situación puntual lo hizo perseguir de atrás el resultado.

Si bien es cierto que en varios pasajes se puso a tiro, el esfuerzo lo dilapidó con una platea preferencial en defensa para ver tirar a sus adversario de turno. Y fue siempre a buscar la pelota adentro de la canasta. Resultado: 33-38 para los primeros veinte minutos de juego.

Argentino mejoró sustancialmente la defensa del perímetro en el tercer cuarto (recibió un solo triple) y ahí comenzó a edificar la remontada. Apareció Jonny Slider en el juego, Frontera corrió en un par de oportunidades y con la vigencia de Manny Hernández se puso a tiro de caña: 53-57.

El último cuarto fue de tome y traiga. Triple va, triple viene. Zárate metió 4 (3 de Piñero y Fraga). Argentino 6 (3 de Hernández, 2 de Gómez y Slider).

La efectividad que logró Argentino en los diez minutos finales fue envidiable (28 goles) y fue la que lo llevó a ganar el partido. Zárate lo tuvo y no lo supo cerrar. Los tiempos muertos computados que el banco pidió fuera de contexto hicieron que en el final no tuviese ese elemento sumamente útil para manejar la clausura del juego. Argentino, agradecido. El 30 el Turco vuelve a ser local ante Riachuelo de La Rioja.

Magistral arbitraje de Fabricio Vito, Diego Rougier y Silvio Guzmán.

