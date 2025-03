Argentino recibe hoy a Zárate Básquet

Argentino recibe esta noche desde las 21 a Zárate Básquet, un rival directo en la lucha por la permanencia en la categoría. El Turco debe ganar para descontarle puntos a los zarateños.

Seguramente será un partido jugado con los dientes apretados.

Toda la crema del arbitraje para este partido. Dirigen dos de los cinco mejores del país: el platense Fabricio Vito y el capitalino Diego Rougier, en compañía del santafesino Silvio Guzmán -otro árbitro de los de primera línea-.

Anoche

Obras 85 vs La Unión Fsa. 77

Hoy

21 Argentino (J) vs Zárate Basket

21.30 Oberá vs San Martín (C)

22 Riachuelo (Lr) vs San Lorenzo

Sábado 15

20.30 Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa.

Domingo 16

21 Olímpico (Lb) vs San Lorenzo

21.30 Unión (Sf) vs San Martín (C)

Lunes 17

21 Zárate Basket vs La Unión Fsa.

Martes 18

21 Quimsa vs San Lorenzo

21.30 Regatas (C) vs Platense

22 Instituto vs Independiente (O)

Miércoles 19

20 Obras Sanitarias vs Boca

21 Unión (Sf) vs Gimnasia (Cr)

Jueves 20

21 San Martín (C) vs Platense

21.30 Instituto vs Atenas (C)

Viernes 21

21 Riachuelo (Lr) vs Oberá

21 Independiente (O) vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol (Mdp) vs Boca Juniors

Sábado 22

21 La Unión Fsa. vs Platense