Argentino mejoró, pero no le alcanzó

Argentino experimentó un notable progreso basquetbolístico, más allá de la derrota. Nadie juega para perder, menos Argentino. No pudo ser. El cierre del partido no fue el ideal, pero a lo largo de su desarrollo jugó bien ante un rival superior.

Comenzó bien el Azul, pero se quedó y enseguida Olímpico pasó a comandar las acciones del juego. Quien otro sino el “caradura” del equipo, José Defelippo para marcarle el camino de la victoria parcial 23-19.

En el segundo cuarto Argentino llevaba metido 1 punto en casi 6 minutos de juego. Con el aro cerrado, la visita sacó más diferencia hacia el cierre del primer tiempo sumando puntos claros desde el banco, como los triples de Facello y Pérez, más los simples de Locket y Thomas: 42-34.

Argentino se reencontró con el gol en el tercer cuarto, pero cero defensa. Por eso Olímpico se mantuvo arriba encontrando gol en Agustín Facello (3 triples, 3 dobles) a quien el Turco no lo pudo parar ni con bolsas mojadas. Por eso el equipo de Capelli siguió arriba 66-60.

Notable trabajo defensivo de Argentino en el último cuarto. Por eso pasó a ganar el juego, aunque no pudo sostenerse arriba.

Frontera –a quien ya en el segundo partido dejamos sentado en este diario que era candidato a la revelación del torneo- le hizo lo que quiso a una defensa oponente que no lo puro parar. Pero no le alcanzó al Turco, ni siquiera con los triples de Podestá y Gómez que apuntalaron la levantada final.

Malas determinaciones en el cierre del juego propiamente dicho hicieron que Olímpico le tirara encima toda la categoría de sus jugadores superiores para liquidar el pleito 80-78. No le sobró demasiado a la visita, pero fue caja de empleados. Para Argentino, que no contó con Slider, fue un buen resultado a pesar de la derrota.

Este viernes llega Zárate Básquet, con otra historia distinta por contarse.





Hoy

22.10 San Martín (C) vs Regatas (C)

Miércoles 12

21 Peñarol (Mdp) vs Olímpico (Lb)

21 Ferro vs Zárate Basket

Jueves 13

20 Obras vs La Unión Fsa.

Viernes 14

21 Argentino (J) vs Zárate Basket

21.30 Oberá vs San Martín (C)

22 Riachuelo (Lr) vs San Lorenzo

Sábado 15

20.30 Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa.

Domingo 16

21 Olímpico (Lb) vs San Lorenzo

21.30 Unión (Sf) vs San Martín (C)

Lunes 17

21 Zárate Basket vs La Unión Fsa.