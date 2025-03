Argentino recibe a Olímpico de La Banda

Luego de un prolongado paréntesis, Argentino vuelve al ruedo en la Liga Nacional de Básquetbol.

Desde las 21 recibe la visita de Olímpico de La Banda, equipo que dirige el juninense Adrián Capelli.

El Turco está urgido de sumar puntos ante otro rival difícil camino a la permanencia en la categoría.

Dirigen el santafesino Juan José María Fernández, el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño y el entrerriano Gonzalo Oscar Delsart.

Anoche

Riachuelo (Lr) 97 vs Unión (Sf) 86

La Unión Fsa. 76 vs Peñarol (Mdp) 89

Hoy

21 Argentino (J) vs. Olímpico (Lb)

Mañana

22.10 San Martín (C) vs. Regatas (C)

Miércoles 12

21 Peñarol (Mdp) vs. Olímpico (Lb)

21 Ferro vs. Zárate Basket

Jueves 13

20 Obras vs. La Unión Fsa.

Viernes 14

21 Argentino (J) vs. Zárate Basket

21.30 Oberá vs San Martín (C)

22 Riachuelo (Lr) vs. San Lorenzo

Sábado 15

20.30 Gimnasia (Cr) vs. La Unión Fsa.

Domingo 16

21 Olímpico (Lb) vs. San Lorenzo

21.30 Unión (Sf) vs. San Martín (C)

Lunes 17

21 Zárate Basket vs. La Unión Fsa.

Posiciones

Equipos J G P Pts.