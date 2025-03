Ciclista cerró con una derrota ante Pico Fútbol

Ciclista perdió ante Pico Fútbol 72 a 70 y cerró la fase regular.

El resultado es meramente anecdótico. Lo rescatable del parido es que Ciclista ratificó la levantada que experimentó en la gira por Mar del Plata y le jugó de igual a igual a un equipo superior.

Es más, en varios pasajes del juego el Verdirrojo le fue ganando con comodidad a Pico Futbol, aunque la visita le pasó la responsabilidad a Latraius Mosley en el cierre del partido y el extranjero fue determinante.

Ciclista pudo haber mandado el partido a suplementario, pero no le alcanzó el tiempo reglamentario y la última jugada fue anulada tras ser revisada en el monitor.

De cara al play out con Atlético Pilar por la permanencia, es lo mejor que le puede haber pasado en el campeonato, porque recuperó el buen juego.

El 19 y 21 comienza la serie play out por la permanencia ante Atlético Pilar en nuestra ciudad.

Anoche

El Talar 75 vs Gimnasia (Lp) 83

La Unión (C) 108 vs Hispano 72

Centenario (Vt) 71 vs Dep. Norte 68

Hoy

20 Lanús vs Atlético Pilar

20.30 Pergamino Básquet vs Unión (Mdp)

21 Racing (Ch) vs Quilmes (Mdp)

21 Barrio Parque vs Sp. Suardi

21.30 Amancay (Lr) vs Montmartre

21.30 Rivadavia (Mza) vs San Isidro.