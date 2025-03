Ciclista Juninense recibe a Pico Fútbol Club

Ciclista Juninense recibe esta noche la visita de Pico Fútbol Club, desde las 21, en el Coliseo del Boulevard.

El Verdirrojo está en la disyuntiva de hacer un buen partido y arriesgar a los jugadores (se viene un play off complicado por el descenso) o arriesgarse a poner un equipo más endeble y acostumbrarse a perder (gravísimo).

Pico Fútbol necesita los dos puntos porque está peleando en los puestos de vanguardia y apunta a tener localía en los play off por el ascenso.

Dirigen el capitalino Pedro Hoyo y el mendocino Pablo Leyton.

Anoche

Pergamino Basquet 97 vs Quilmes (Mdp) 93

Racing (Ch) 74 vs Unión (Mdp) 65

Barrio Parque 57 vs San Isidro 78

Rivadavia (Mza) 86 vs Sp. Suardi 71

Hoy

20.30 El Talar vs Gimnasia (Lp)

21 Ciclista (J) vs Pico Fc

21.30 La Unión (C) vs Hispano

21.30 Centenario (Vt) vs Dep. Norte

22 Amancay (Lr) vs Montmartre

Domingo 9

20 Lanús vs Atlético Pilar

20.30 Pergamino Básquet vs Unión (Mdp)

21 Racing (Ch) vs Quilmes (Mdp)

21 Barrio Parque vs Sp. Suardi

21.30 Rivadavia (Mza) vs San Isidro.