Programa de las divisiones formativas

El próximo lunes 17 comenzará el torneo apertura Gerardo Lobo Piegari de la Asociación Junínense de Básquetbol. Este es el cronograma de las divisiones formativas:

U21

Semana 1

San Martín Vs. Ciclista

Los Indios Vs. 9 de Julio

Semana 2

9 de Julio Vs. Argentino

Semana 3

Sarmiento Vs. Ciclista

San Martín Vs. 9 de Julio

Semana 4

Club Junín Vs. Sarmiento

Semana 5

Ciclista Vs. 9 de Julio

Los Indios Vs. Club Junín

Semana 6

Los Indios Vs. Sarmiento

Club Junín Vs. Argentino

Semana 7

Sarmiento Vs. 9 de Julio

San Martín Vs. Club Junín

Argentino Vs. Los Indios

Semana 8

Argentino Vs. Sarmiento

Los Indios Vs. San Martín

Semana 9

Ciclista Vs. Club Junín

San Martín Vs. Argentino

Semana 10

San Martín Vs. Sarmiento

Los Indios Vs. Ciclista

Semana 11

9 de Julio Vs. Club Junín

Ciclista Vs. Argentino-

U 17

Semana 1

San Martín Vs. Ciclista

Argentino Vs. Alsina de Los Toldos

Los Indios Vs. 9 de Julio

El Linqueño Vs. Cavul

Semana 2

9 de Julio Vs. Argentino

Alsina De Los Toldos Vs. San Martín

Ciclista Vs. Porteño

Semana 3

Porteño Vs. Alsina de Los Toldos

San Martín Vs. 9 De Julio

Los Indios Vs. Cavul

Semana 4

El Linqueño Vs. Los Indios

Cavul Vs. Argentino

9 de Julio Vs. Porteño

Alsina de Los Toldos Vs. Ciclista

Semana 5

Ciclista Vs. 9 de Julio

San Martín Vs. Cavul

Argentino Vs. El Linqueño

Semana 6

El Linqueño Vs. San Martín

Cavul Vs. Porteño

9 de Julio Vs. Alsina de Los Toldos

Semana 7

Ciclista Vs. Cavul

Porteño Vs. El Linqueño

Argentino Vs. Los Indios

Semana 8

Los Indios Vs. San Martín

El Linqueño Vs. Ciclista

Cavul Vs. Alsina de Los Toldos

Semana 9

9 de Julio Vs. Cavul

Alsina de Los Toldos Vs. El Linqueño

Porteño Vs. Los Indios

San Martín Vs. Argentino

Semana 10

Argentino Vs. Porteño

Los Indios Vs. Ciclista

El Linqueño Vs. 9 de Julio

Semana 11

Alsina de Los Toldos Vs. Los Indios

Ciclista Vs. Argentino

Porteño Vs. San Martín

U 15

Semana 1

San Martín Vs. Ciclista

Los Indios Vs. 9 de Julio

El Linqueño Vs. Cavul

Semana 2

Social de Chacabuco Vs. Los Indios

9 de Julio Vs. Argentino

Ciclista Vs. Porteño

Semana 3

San Martín Vs. 9 de Julio

Argentino Vs. Social de Chacabuco

Los Indios Vs. Cavul

Semana 4

El Linqueño Vs. Los Indios

Cavul Vs. Argentino

Social de Chacabuco Vs. San Martín

9 de Julio Vs. Porteño

Semana 5

Ciclista Vs. 9 de Julio

Porteño Vs. Social de Chacabuco

San Martín Vs. Cavul

Argentino Vs. El Linqueño

Semana 6

El Linqueño Vs. San Martín

Cavul Vs. Porteño

Social de Chacabuco Vs. Ciclista

Semana 7

Ciclista Vs. Cavul

Porteño Vs. El Linqueño

Argentino Vs. Los Indios

Semana 8

Los Indios Vs. San Martín

El Linqueño Vs. Ciclista

Social de Chacabuco Vs. 9 de Julio

Semana 9

9 de Julio Vs. Cavul

Porteño Vs. Los Indios

San Martín Vs. Argentino

Semana 10

Argentino Vs. Porteño

Los Indios Vs. Ciclista

El Linqueño Vs. 9 de Julio

Cavul Vs. Social de Chacabuco

Semana 11

Social de Chacabuco Vs. El Linqueño

Ciclista Vs. Argentino

Porteño Vs. San Martín

U 14

Semana 1

Los Indios vs 9 de Julio

El Linqueño vs CAVUL

Semana 2

El Linqueño vs Sarmiento

Social vs Los Indios

9 de Julio vs Argentino

Semana 3

Argentino Vs. Social de Chacabuco

Los Indios Vs. Cavul

Semana 4

El Linqueño Vs. Los Indios

Cavul Vs. Argentino

Semana 5

Argentino Vs. El Linqueño

Semana 6

Los Indios Vs. Sarmiento

Semana 7

Sarmiento Vs. 9 de Julio

Argentino Vs. Los Indios

Semana 8

Argentino Vs. Sarmiento

Social de Chacabuco Vs. 9 de Julio

Semana 9

Sarmiento Vs. Social de Chacabuco

9 de Julio Vs. Cavul

Semana 10

El Linqueño Vs. 9 de Julio

Cavul Vs. Social de Chacabuco

Semana 11

Sarmiento Vs. Cavul

Social de Chacabuco Vs. El Linqueño.