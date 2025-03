Ciclista perdió con Unión de Mar del Plata

Ciclista Juninense experimentó una gran mejoría basquetbolística ante Unión de Mar del Plata, a pesar de la derrota por 89 a 82.

El problema fue que regaló el primer cuarto (38-18) con una endeble defensa a la que el local le entró con total comodidad.

Ya en el segundo cuarto el Verdirrojo endureció las marcas y comenzó a edificar una remontada sostenida en el tiempo (luego de ir 24 abajo), cerrando la primera mitad casi a tiro de caña: 54-41.

En el tercer cuarto Ciclista achicó los números a 7 con Reynoso y Bruera a la cabeza (71-64). Y en el último cuarto el Verdirrojo se puso a dos peleando el partido palmo a palmo hasta el final. Le faltó suerte en el cierre del juego propiamente dicho.

El sábado juega de local ante Pico Fútbol en el último juego de la fase regular.

Anoche

Lanús 69 vs El Talar 68

Sp. Suardi 75 vs Centenario (Vt) 67

Jujuy Básquet 77 vs Amancay (Lr) 60

Hoy

20.30 Atlético Pilar vs Hispano

21 La Unión (C) vs Rocamora

21 San Isidro vs Dep. Norte

21.30 Pico Fc vs Racing (Ch).