Ciclista Juninense visita a Unión de Mar del Plata

Ciclista Juninense vuelve a jugar como visitante. Esta noche se presenta en la balnearia localidad de Santa Clara del Mar ante Unión de Mar del Plata.

El partido se juega desde las 21 con arbitraje del platense Maximiliano Cáceres y el capitalino José Domínguez.

Hoy

21 Lanús vs El Talar

21 Unión (Mdp) vs Ciclista (J)

21 Sp. Suardi vs Centenario (Vt)

21 Jujuy Básquet vs Amancay (Lr)

Martes 4

20.30 Atlético Pilar vs Hispano

21 La Unión (C) vs Rocamora

21 San Isidro vs Dep. Norte

21.30 Pico Fc vs Racing (Ch)

Miércoles 5

21.30 Salta Basket vs Amancay (Lr)

Jueves 6

20 Atlético Lanús vs Gimnasia (Lp)

20.30 Colón (Sf) vs Provincial (R)

21 Rocamora vs Hispano

21.10 Villa Mitre (Bb) vs Dep. Viedma

21.30 Estudiantes (T) vs Independiente (Sde)

22 Villa San Martín vs Comunicaciones

Viernes 7

21 Pergamino Básquet vs Quilmes (Mdp)

21.30 Racing (Ch) vs Unión (Mdp)

21.30 Barrio Parque vs San Isidro

22 Rivadavia (Mza) vs Sp. Suardi

Sábado 8

20.30 El Talar vs Gimnasia (Lp)

21 Ciclista (J) vs Pico Fc

21.30 La Unión (C) vs Hispano

21.30 Centenario (Vt) vs Dep. Norte

22 Amancay (Lr) vs Montmartre

Domingo 9

20 Lanús vs Atlético Pilar

20.30 Pergamino Básquet vs Unión (Mdp)

21 Racing (Ch) vs Quilmes (Mdp)

21 Barrio Parque vs Sp. Suardi

21.30 Rivadavia (Mza) vs San Isidro

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico Fútbol Club.