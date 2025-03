Ciclista irá contra Atlético Pilar por la permanencia

Ciclista Juninense no pudo anoche en Mar del Plata contra Quilmes y cayó por 81 a 61.

Esta derrota lo condena al último lugar de la tabla general y deberá afrontar el play out por la permanencia en la categoría contra Atlético Pilar, donde tiene la localía asegurada (al mejor de cinco partidos ganados).

Ciclista hizo un gran primer tiempo y se cayó por completo en el segundo (6 puntos en el tercer cuarto).

Mañana visita a Unión de Mar del Plata, en Santa Clara del Mar.

Hoy

21 Racing (A) vs Hispano

21 San Isidro vs Centenario (Vt)

21 Estudiantes (T) vs Villa San Martín

Lunes 3

21 Lanús vs El Talar

21 Unión (Mdp) vs Ciclista (J)

21 Sp. Suardi vs Centenario (Vt)

21 Jujuy Básquet vs Amancay (Lr)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico Fútbol Club.