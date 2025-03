Ciclista Juninense juega hoy en Mar del Plata

Ciclista Juninense salió de gira por Mar del Plata, continuando su participación en la Liga Argentina de Básquetbol 2024/2025. Hoy visita a Quilmes en el histórico estadio de avenida Pedro Luro y Guido y allí, el verdirrojo buscará ganar como visitante, para extender la racha de victorias.

Dirigen el encuentro de hoy el capitalino Pablo Estévez y el chubutense Rodrigo Iñaki Reyes Borrás, destacándose que pasado mañana, el elenco de Ciclista Juninense que dirige Daniel Jaule enfrentará a Unión de Mar del Plata, en Santa Clara del Mar.

El jugador Augusto Bruera analizó el presente del plantel juninense, expresando: "Necesitábamos este triunfo (logrado en la semana ante Villa Mitre, por 88 a 50), no se nos venía dando por varias cuestiones. Aprovechamos esta oportunidad que teníamos de local y queríamos terminar esa mala racha. Lo logramos y lo hicimos de muy buena manera".

En la misma línea dijo: "Nos tocó enfrentarnos con Viedma, que tiene mucha jerarquía. Lo intentamos pero no pudimos. Tuvimos revancha con Villa Mitre, ahí ajustamos la defensa y también nos pasamos más la bola, como un verdadero equipo".

“Trataremos de robar alguno de los dos juegos afuera, en lo posible. La clave estará en la defensa, construir de atrás hacia adelante. Tanto Quilmes como Unión son complicados y debemos estar fuertes de la cabeza", cerró el interno del Club Ciclista Juninense.

Hoy también juegan, desde las 21, El Talar ante Tomás de Rocamora; y Provincial de Rosario ante Barrio Parque, mientras que mañana lo harán a partir de las 21, Racing (A) vs Hispano Americano; San Isidro vs Centenario de Venado Tuerto y Estudiantes (T) vs Villa San Martín.

El lunes 3, siempre desde las 21, dirimirán: Lanús vs. El Talar; Sportivo Suardi vs. Centenario (de Venado Tuerto); y Jujuy Básquet vs Amancay de La Rioja.

En cuanto a la próxima presentación de Ciclista Juninense en su estadio de la avenida San Martín, será el sábado 8 ante Fico F.C.