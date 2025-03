Argentino perdió con Oberá TC en Misiones

En un partido sin equivalencias, Oberá Tenis Club hizo fácil presa a un golpeado Argentino de Junín y lo goleó anoche por 94 a 48 en la norteña provincia de Misiones.

El Azul hizo 10 goles en el primer cuarto, 12 en el segundo, 10 en el tercero y 16 sucios en el último. Así imposible ganar.

El lunes 10 del corriente vuelve a ser local ante el equipo de Adrián Capelli, Olímpico de La Banda.

Anoche

San Lorenzo 80 vs Unión (Sf) 78

Atenas (C) 79 vs Atlético Platense 65

Regatas (C) 63 vs Quimsa 72

Domingo 2

21.30 Independiente (O) vs Platense

21.30 La Unión Fsa. vs Quimsa

Miércoles 5

21.30 Quimsa vs Unión (Sf)

22 San Martín (C) vs Peñarol (Mdp)

Jueves 6

20 Platense vs Obera Tenis Club

Viernes 7

21.30 Olímpico (Lb) vs Unón (Sf)

22 Regatas (C) vs Peñarol (Mdp)

Sábado 8

21 Gimnasia (Cr) vs Oberá

Domingo 9

21 Riachuelo (Lr) vs Unión (Sf)

22 La Unión Fsa. vs Peñarol (Mdp)

Lunes 10

21 Argentino (J) vs Olímpico (Lb)

Martes 11

21 San Martín (C) vs Regatas (C)

Miércoles 12

21 Peñarol (Mdp) vs Olímpico (Lb)

21 Ferro vs Zárate Basket

Jueves 13

20 Obras vs La Unión Fsa.

Viernes 14

21 Riachuelo (Lr) vs San Lorenzo

21 Oberá vs San Martín (C)

21 Argentino (J) vs Zárate Basket

Sábado 15

21 Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa.

Domingo 16

21 Unión (Sf) vs San Martín (C)

21 Olímpico (Lb) vs San Lorenzo

Lunes 17

21 Zárate Basket vs La Unión Fsa.

Le resta a Argentino

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La Rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa.