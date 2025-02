Los embajadores de La Liga en las ventanas hacia la AmeriCup

Este lunes finalizó la última ventana clasificatoria para la AmeriCup de Nicaragua 2025 y quedaron definidos los doce equipos que participarán de la competencia continental. Nuestro país tuvo cinco embajadores con la celeste y blanca, pero además hubo otros once jugadores que militan en la competencia como extranjeros que tuvieron acción representando a sus respectivos países. También hubo un embajador de La Liga Argentina.

La Liga Nacional estuvo representada en ocho países. Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay y Bahamas lograron la clasificación, en tanto que México, Chile y Cuba no pudieron conseguir el boleto. Repasamos el rendimiento de cada uno de ellos.

Argentina

José Vildoza – Boca Jrs

Vs Venezuela: 5 puntos, 1 rebote, 3 asistencias en 23 minutos

Vs Colombia: 18 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia en 26 minutos

Marcos Delía – Boca Jrs

Vs Venezuela: 10 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia en 21 minutos

Bautista Lugarini – Instituto de Córdoba

Vs Venezuela: 2 puntos ,1 rebote en 3 minutos

Vs Colombia: 3 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias en 15 minutos

Lee Aaliya – Instituto de Córdoba

Vs Venezuela: 30 segundos

Vs Colombia: 6 puntos, 1 rebote, 1 asistencia y 3 tapas en 13 minutos

Alex Negrete – Instituto de Córdoba

Vs Colombia: 9 puntos, 2 rebotes en 22 minutos

Bahamas

Tavario Miller – Quimsa

Vs Cuba: 26 puntos, 8 rebotes en 25 minutos

Vs EE.UU.: 14 puntos, 5 rebotes en 27 minutos

Chile

Felipe Inyaco – Obras Basket

Vs Colombia: 10 puntos, 3 asistencias en 24 minutos

Vs Venezuela: 18 puntos, 5 rebotes en 34 minutos

Fabián Martínez – Comunicaciones de Mercedes (Liga Argentina)

Vs Colombia: 1 punto, 2 rebotes en 10 minutos

Vs Venezuela: 0 puntos en 7 minutos

Colombia

Andrés Ibargüen – Boca Jrs

Vs Chile: 14 puntos, 8 rebotes en 23 minutos

Vs Argentina: 4 puntos, 6 rebotes en 19 minutos

Romario Roque – La Unión de Formosa

Vs Chile: 25 puntos, 3 rebotes en 23 minutos

Vs Argentina: 6 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias en 23 minutos

Cuba

Pedro Bombino – Unión de Santa Fe

Vs Bahamas: 13 puntos, 8 rebotes en 31 minutos

Marcos Chacón – Gimnasia de Comodoro Rivadavia

Vs Bahamas: 10 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias en 30 minutos

México

Iván Montano - Riachuelo de La Rioja

Vs Nicaragua: 1 asistencia y 1 robo en 8 minutos

Uruguay

Nicola Pomoli – Instituto de Córdoba

Vs Brasil: 11 puntos, 5 rebotes en 24 minutos

Vs Paraguay: 14 puntos, 2 rebotes en 15 minutos

Venezuela

José Ascanio – Oberá Tenis Club

Vs Argentina: 9 puntos, 10 rebotes en 27 minutos

Vs Chile: 11 puntos, 8 rebotes en 25 minutos

Anyelo Cisneros – Gimnasia de Comodoro Rivadavia

Vs Argentina: 7 puntos, 3 rebotes en 15 minutos

Vs Chile: 13 puntos, 6 rebotes en 24 minutos

Windi Graterol – Platense

Vs Argentina: 2 puntos, 4 rebotes en 11 minutos

Vs Chile: 8 puntos, 6 rebotes, 2 tapas en 27 minutos

Yeferson Guerra – Unión de Santa Fe

Vs Chile: 2 puntos, 2 rebotes en 10 minutos.