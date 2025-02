Argentino se durmió en el último cuarto

Fue un típico partido de los ´90. ¿qué pasó en esa década? El visitante iba ganando todo el partido, pero perdía en el final. O sea, no ganaba nunca, o en contadas y excepcionales ocasiones. Este juego no era el de la excepciones. Había que ganarlo de punta a punta. Y Argentino lo tuvo, pero se quedó sin gol en el último cuarto (2 puntos en seis minutos y 12 en total) y cuando Unión de Santa Fe esmeriló la diferencia, la suerte del Turco estaba echada. Sin excepción.

Buen primer cuarto de Argentino en cuanto a la efectividad. Meter 27 de visitante no es poca cosa. Lo sacó arando de entrada a Unión a fuerza de triples con Daniels, Slider y Gómez, liderando luego con mucho de Manny Hernández. Eso sí, cero defensa, recibió 21. Fue 27-21.

El Turco sostuvo la media de veinte goles en el segundo cuarto y le fue suficiente para mantenerse ganador en el partido: 45-47. Notable trabajo de Jonatan Slider y una mano de Tomás Allende sostuvieron alto el goleo.

En el local, Ignacio Alessio continuó con su media de goles y apareció Dominique Morrison, que había estado ausente en el inicio, para enderezar definitivamente el carro dejando allanado el camino para el segundo tiempo.

La defensa de Argentino tras el reinicio fue brillante. Lo dejó en 13 goles a Unión. Slider siguió con la mano caliente (tres triples) y una mano de Podestá mantuvieron arriba a Azul en los primeros cinco minutos del tercer cuarto. Y en los cinco del cierre Allende y Hernández le dieron vigencia a un alto goleo que dejó el juego 58-71 a diez minutos del final.

El Turco estuvo los primeros dos minutos y medio sin convertir en el último cuarto y Unión se le vino encima. Un triple de Hure, dos libres de Morrison y otro triple de ex argentino Marcos Cabot encendieron la luz roja y Camún debió frenar el juego con un tiempo muerto computado.

Pero después ya nada fue igual. Argentino sin gol y con un Unión en franca remontada, hizo hasta donde pudo y terminó tirando por la borda un partido donde hizo tres cuartos brillantes y lo dejó escapar en el final.

Anoche

Instituto 76 vs Platense 49

San Martín (C) 87 vs Quimsa 68

Hoy

20 Boca Jrs. vs Ferro C.O.

Viernes 28

20 San Lorenzo vs Unión (Sf)

21 Atenas (C) vs Atético Platense

21.30 Oberá TC vs Argentino (J)

22 Regatas (C) vs Quimsa

Sábado 1/3

11.30 Zarate Basket vs Obras

Domingo 2

21.30 Independiente (O) vs Platense

21.30 La Unión Fsa. vs Quimsa

Miércoles 5

21.30 Quimsa vs Unión (Sf)

22 San Martín (C) vs Peñarol (Mdp)

Jueves 6

20 Platense vs Obera Tenis Club

Viernes 7

21.30 Olímpico (Lb) vs Unioó (Sf)

22 Regatas (C) vs Peñarol (Mdp)