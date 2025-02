Ciclista Juninense juega el próximo sábado en Mar del Plata ante Quilmes

Ciclista Juninene sale de gira el próximo fin de semana.

El sábado visitará a Quilmes de Mar del Plata, en el histórico estadio de Luro y Guido.

El Verdirrojo buscará ganar como visitante para extender la racha de victorias.

Hoy

21 Unión (Mdp) vs Pico Fc

21.30 Provincial (R) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Sp. Suardi vs Dep. Norte

22 Independiente (Sde) vs Estudiantes (T)

Miércoles 26

21 Dep. Viedma vs Pergamino Basquet

21 Villa Mitre (Bb) vs Racing (Ch)

21.30 Jujuy Básquet vs Villa San Martín

22 Hispano vs Lanús

22 Salta Basket vs Montmartre

Jueves 27

20.40 Racing (A) vs Gimnasia (Lp)

21 Quilmes (Mdp) vs Pico Fc

21 Colón (Sf) vs Barrio Parque

21.30 Sp. Suardi vs San Isidro

21.30 Centenario (Vt) vs Rivadavia (Mza)

Viernes 28

20.30 Pilar vs La Unión (C)

21 Villa Mitre (Bb) vs Pergamino Básquet

21.30 Dep. Viedma vs Racing (Ch)

21.30 Salta Basket vs Villa San Martín

Sábado 01/03

21 El Talar vs Rocamora

21 Quilmes (Mdp) vs Ciclista (J)

21 Provincial (R) vs Barrio Parque

Domingo 2

21 Racing (A) vs Hispano

21 San Isidro vs Centenario (Vt)

21 Estudiantes (T) vs Villa San Martín

Lunes 3

21 Lanus vs El Talar

21 Unión (Mdp) vs Ciclista (J)

21 Sp. Suardi vs Centenario (Vt)

21 Jujuy Básquet vs Amancay (Lr)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico Fútbol Club