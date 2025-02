Argentino reanuda su participación este miércoles visitando a Unión de Santa Fe

Argentino volverá al ruedo en la Liga Nacional de Básquet este miércoles, en oportunidad de visitar a Unión en Santa Fe de la Vera Cruz.

El Turco está urgido de sumar puntos dada la incómoda posición que ostenta en el campeonato. Aún no ganó en calidad de visitante y este será el primero de los dos compromisos en la ruta. Luego seguirá viaje al norte del país para enfrentar a Oberá de Misiones.

Miércoles 26

21 Unión (Sf) vs Argentino (J)

21 Instituto vs Platense

21.30 San Martín (C) vs Quimsa

Jueves 27

20 Boca Jrs. vs Ferro C.O.

Viernes 28

20 San Lorenzo vs Unión (Sf)

21 Atenas (C) vs Atético Platense

22 Oberá TC vs Argentino (J)

22 Regatas (C) vs Quimsa

Sábado 1/3

11.30 Zarate Basket vs Obras

Domingo 2

21.30 Independiente (O) vs Platense

21.30 La Unión Fsa. vs Quimsa

Miércoles 5

21.30 Quimsa vs Unión (Sf)

22 San Martín (C) vs Peñarol (Mdp)

Jueves 6

20 Platense vs Obera Tenis Club

Viernes 7

21.30 Olímpico (Lb) vs Unioó (Sf)

22 Regatas (C) vs Peñarol (Mdp)

Sábado 8

21 Gimnasia (Cr) vs Oberá

Domingo 9

21 Riachuelo (Lr) vs Unión (Sf)

22 La Unión Fsa. vs Peñarol (Mdp)

Lunes 10

21 Argentino (J) vs Olímpico (Lb)

Martes 11

21 San Martín (C) vs Regatas (C)

Miércoles 12

21 Peñarol (Mdp) vs Olímpico (Lb)

21 Ferro vs Zárate Basket

Jueves 13

20 Obras vs La Unión Fsa.

Viernes 14

21 Riachuelo (Lr) vs San Lorenzo

21 Oberá vs San Martín (C)

21 Argentino (J) vs Zárate Basket

Sábado 15

21 Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa.

Domingo 16

21 Unión (Sf) vs San Martín (C)

21 Olímpico (Lb) vs San Lorenzo

Lunes 17

21 Zárate Basket vs La Unión Fsa.

Le resta a Argentino

Febrero 2025

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La Rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba

El Súper 20 a Rosario

La Copa Súper 20 2025 ya tiene sede definida por la Asociación de Clubes. La ciudad de Rosario recibirá a Boca Juniors, Riachuelo, Instituto y Obras (3 y 4 de marzo) en el torneo de mitad de temporada que enfrenta a los cuatro mejores equipos de los primeros 19 partidos de la fase regular.

El histórico Estadio Salvador Bonilla, la casa de Provincial, albergará las semifinales y la gran final en busca del primer campeón de la temporada 2024/25.

Los tres partidos del torneo serán transmitidos en vivo y en directo por Básquet Pass y las entradas se pondrán en breve a la venta.

Los clasificados

1º - Boca Juniors (Buenos Aires)

2º - Riachuelo (La Rioja)

3º - Instituto (Córdoba)

4º - Obras Sanitarias (Buenos Aires)

Semifinales

Lunes 3 de marzo

Riachuelo vs Instituto – Hora a confirmar

Boca vs Obras – Hora a confirmar



Final

Martes 4 de marzo – Hora a confirmar

Historial de la Copa Súper 20

La primera edición de la Copa S20 se llevó a cabo durante la temporada 2022/23 y el campeón fue Gimnasia de Comodoro Rivadavia al derrotar en la final a Obras Sanitarias 85-79, en el Templo del Rock de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, en la segunda edición el ganador fue Quimsa, que derrotó a Olímpico en La Banda por 97 a 80.

Posiciones

Equipos J G P Pts.

Boca Juniors 20 15 5 35

Riachuelo (Lr) 20 14 6 34

Obras Sanit. 21 15 6 36

Atenas (C) 24 12 12 36

Instituto CC 20 14 6 34

Unión (Sf) 22 12 10 34

Regatas (C) 23 11 12 34

Olímpico (Lb) 22 11 11 33

Ferro C.O. 22 11 11 33

Oberá TC 20 13 7 33

Peñarol (Mdp) 21 11 10 32

Independiente 24 8 16 32

Quimsa SdE 20 12 8 32

San Martín (C) 21 10 11 31

San Lorenzo 21 10 11 31

Gimnasia (Cr) 21 9 12 30

Platense 21 8 13 29

La Unión Fsa. 21 7 14 28

Argentino (J) 22 4 18 26

Zárate Basket 20 6 14 26