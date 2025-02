Manuel Alonso Hernández Littlejohn: “Manny”

El alero de 33 años y 1.93 cuenta con una trayectoria en el básquet mexicano y se destaca por su capacidad atlética, versatilidad y efectividad desde la zona de 6,75 metros.

De origen estadounidense, toda su carrera la desarrolló en México. Compitió en diversas ligas y en la máxima categoría. Además de Correcaminos de la UAT, jugó para Freseros Irapuato, Libertadores de Queretaro, Caballeros de Culiacán , Aguacateros de Michoacan, Centauros de Chihuahua , Huracanes de Tampico, Santos de Potosí, Soles de Mexicali y Santos de San Luis.

Además fue campeón de un concurso de clavadas en el Juego de las Estrellas de la LNBP.

“Yo nací en Estados Unidos, en Nueva York. No me fui tan de chiquito como se dice por ahí.

Me gradué en la Universidad de Virginia y teníamos un equipo interesante que hizo buenas campañas en todos los años que fuimos cursando.

Después sí me fui a México. Estuve diez años y me fue muy bien.

Pero yo quería ir a otros países a demostrar mi talento y me salió la posibilidad de venir a Argentino.

En Junín me recibieron muy bien. Viven el básquet de manera muy apasionada.

Jugadores, entrenadores, público, todos me tratan bárbaro y hace que yo me sienta como en mi casa.

El otro día me invitaron a comer un asado. Una delicia. Toda la comida es muy rica acá.

Yo me siento bien en la cancha. No todos los partidos son perfectos, no es ninguna novedad.

Llevo jugados nueve partidos y me siento muy cómodo en el equipo.

Individualmente estoy en un promedio de dieciséis puntos.

Yo quiero ganar con Argentino, quiero que el equipo salga adelante.

Creo en el equipo, tenemos dieciséis partidos por delante. Acá no está nada dicho.

Me gusta trabajar duro. Todos los compañeros trabajan duro. A veces las cosas no se dan, pero demostramos que podemos.

Confío en que vamos a salir adelante. Falta mucho todavía".