Histórica goleada de Ciclista sobre Villa Mitre

Ciclista Juninense recuperó la memoria, hizo un partido ideal, y le propinó a Villa Mitre la mayor goleada en el historial de enfrentamientos.

Se impuso por 88 a 50 (anteriormente tenía un récord de +20) en un partido donde no lo dejó ni respirar a su adversario de turno.

Ciclista lo maniató defensivamente desde el inicio del partido y no lo soltó más a Villa Mitre.

Ofensivamente el equipo de Jaule fue una tromba. Un garantido Stanley Scott le hizo lo que quiso a los bahienses que le pegaron a más no poder y no pudieron pararlo en toda la noche.

Después, la vuelta de Nicolás Reynoso (si hubiese jugado ante Viedma, difícilmente lo hubiese perdido el Verdirrojo) es determinante para el ensamble del equipo. Y las dos torres gemelas (Villa Toro-Centeno) se quedaron con cuanto rebote se les cruzó por el camino.

Ahora Ciclista recién vuelve a jugar el 1 de marzo en Mar del Plata, ante Quilmes.

Anoche

Pico Fc 70 vs Dep. Viedma 67

San Isidro vs Sp. Suardi

Comunicaciones vs Villa San Martín

Rivadavia (Mza) vs Barrio Parque

Salta Basket vs Jujuy Basquet

Hoy

20.30 El Talar vs La Unión (C)

21 Dep. Norte vs Provincial (R)

21.30 Amancay (Lr) vs Estudiantes (T)

21.30 Montmartre vs Independiente (Sde)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico Fútbol Club.

Amistosos

San Martín le ganó anoche un amistoso a 9 de Julio por 84 a 74 en el barrio del Obelisco.

Y Sarmiento también jugó contra Bragado Club un amistoso que ganó 70 a 60 en Arias y Necochea.