Ciclista Juninense recibe a Villa Mitre

Ciclista Juninense vuelve a ser local por La Liga Argentina de Básquetbol. Desde las 21 recibe la visita de Villa Mitre de Bahía Blanca, buscando rehabilitarse en el campeonato.

Dirigen el capitalino Roberto Smith y la santafesina Romina Morales Ibarra.

Anoche

Dep. Norte 89 vs Colón (Sf) 67

Quilmes (Mdp) 87 vs Unión (Mdp) 67

Racing (Ch) 90 vs Pergamino Básquet 59

Centenario (Vt) 84 vs Provincial (R) 58

Montmartre 66 vs Estudiantes (T) 81

Amancay (Lr) 79 vs Independiente (Sde) 64

Hoy

21 Ciclista (J) vs Villa Mitre (Bb)

21 Pico Fc vs Dep. Viedma

21.30 San Isidro vs Sp. Suardi

21.30 Comunicaciones vs Villa San Martin

22 Rivadavia (Mza) vs Barrio Parque

22 Salta Basket vs Jujuy Básquet

Sábado 22

20.30 El Talar vs La Unión (C)

21 Dep. Norte vs Provincial (R)

21.30 Amancay (Lr) vs Estudiantes (T)

21.30 Montmartre vs Independiente (Sde)

Domingo 23

20.30 Racing (A) vs Lanús

21 Centenario (Vt) vs Colón (Sf)

22 Hispano vs Gimnasia (Lp)

Lunes 24

20.30 Pilar vs Rocamora

21.30 Jujuy Básquet vs Montmartre

Martes 25

21 Unión (Mdp) vs Pico Fc

21.30 Provincial (R) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Sp. Suardi vs Dep. Norte

22 Independiente (Sde) vs Estudiantes (T)

Miércoles 26

21 Dep. Viedma vs Pergamino Básquet

21 Villa Mitre (Bb) vs Racing (Ch)

21.30 Jujuy Básquet vs Villa San Martín

22 Hispano vs Lanús

22 Salta Basket vs Montmartre

Jueves 27

20.40 Racing (A) vs Gimnasia (Lp)

21 Quilmes (Mdp) vs Pico Fc

21 Colón (Sf) vs Barrio Parque

21.30 Sp. Suardi vs San Isidro

21.30 Centenario (Vt) vs Rivadavia (Mza)

Viernes 28

20.30 Pilar vs La Unión (C)

21 Villa Mitre (Bb) vs Pergamino Básquet

21.30 Dep. Viedma vs Racing (Ch)

21.30 Salta Basket vs Villa San Martín

Ciclista en febrero

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico Fútbol Club.