Los clubes de Junín fueron a parar a la zona de La Pampa

La CAB oficializó el formato de disputa de la Liga Federal 2025, que contará con una participación de 110 clubes divididos en siete conferencias: Sudeste, Sur, Oeste, Norte, Centro, Litoral y Metropolitana. El torneo, que será transmitido en su totalidad por Basquet Pass y estará integrado por un número récord de 110 equipos, comenzará el 7 de marzo con un partido inaugural a designar. Los clubes de Junín recalaron en la zona de La Pampa, con más gastos por la logística de los viajes.

Formato de competencia

Cada conferencia tendrá su propia estructura de competencia, con fases regulares y playoffs internos para determinar los equipos que avanzarán a la siguiente etapa. Todos los playoffs se disputarán en formato 1-2, con ventaja de localía para el equipo mejor ubicado en la fase regular.

Conferencia Sudeste: 13 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Zona A

All Boys, Sportivo Independiente, Ferro Carril Oeste, San Martín de Junín, Los Indios de Junín y Colón de Chivilcoy.

Zona B

Club Independiente Tandil, Club Belgrano de San Nicolás, SOMISA, Centro Basko, Independiente de Zárate, Atenas La Plata, Estudiantes de La Plata.

Forma de juego

Los clasificados 1° y 2° de cada zona pasarán a la segunda etapa de playoffs de la zona, mientras que el 7° de la Zona B finaliza su participación en el torneo. Por otro lado, los clasificados del puesto 3° al 6° jugarán playoffs de esta manera: P1: 3° zona A vs 6° zona B | P2: 4° zona A vs 5° zona B | P3: 3° zona B vs 6° zona A | P4: 4° zona B vs 5° zona A.

Segunda ronda de playoffs: 1° zona A vs ganador del P4 | 2° zona A vs ganador del P3 | 1° zona B vs ganador del P2 | 2° zona B vs ganador del P1. Los 4 ganadores clasifican a playoffs interconferencia.