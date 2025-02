Ciclista perdió con Deportivo Viedma

Un disminuido Ciclista Juninense no pudo anoche contra el líder del campeonato y cayó por 81 a 65 en el Coliseo del Boulevard.

A pesar de la derrota, el Verdirrojo le jugó de igual a igual a un equipo superior que debió esforzarse hasta el último cuarto para sostener la diferencia.

Stanley Scott volvió a ser la figura del local y Mariano Marina fue lo mejor de la visita.

Mañana llega al Coliseo Villa Mitre de Bahía Blanca, en la continuidad del campeonato.

Anoche

Gimnasia (Lp) 92 vs Pilar 57

Hoy

21 Dep. Norte vs Colón (Sf)

21.10 Quilmes (Mdp) vs Unión (Mdp)

21.30 Racing (Ch) vs Pergamino Básquet

21.30 Centenario (Vt) vs Provincial (R)

22 Montmartre vs Estudiantes (T)

22 Amancay (Lr) vs Independiente (Sde).