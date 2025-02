Ciclista Juninense tiene un partido de vital Importancia ante Dep. Viedma

Esta noche, desde las 21, Ciclista Juninense tiene un partido muy importante ante Deportivo Viedma. El verdirrojo no selló aún su permanencia y sin ganar de visitante en toda la temporada, no puede dar más ventajas como local.

Daniel Jaule volvió al club para reemplazar a Javier Corvalan y no pudo hacer pie en la gira de 3 partidos, cayendo ante Racing de Chivilcoy, Pico FC y Pergamino Basket. El equipo de Guillermo Bogliacino juega muy bien, pero se encuentra puntero y puede tener tendencia a relajarse. Gran espectáculo para ver. Dirigen los capitalinos Pablo Estévez y José Domínguez.

Hoy

20.30 Gimnasia (Lp) vs Pilar

21 Ciclista (J) vs Dep. Viedma

21.30 Pico Fc vs Villa Mitre (Bb)

Jueves 20

21 Dep. Norte vs Colón (Sf)

21.10 Quilmes (Mdp) vs Unión (Mdp)

21.30 Racing (Ch) vs Pergamino Básquet

21.30 Centenario (Vt) vs Provincial (R)

22 Montmartre vs Estudiantes (T)

22 Amancay (Lr) vs Independiente (Sde)

Viernes 21

21 Ciclista (J) vs Villa Mitre (Bb)

21 Pico Fc vs Dep. Viedma

21.30 San Isidro vs Sp. Suardi

21.30 Comunicaciones vs Villa San Martín

22 Rivadavia (Mza) vs Barrio Parque

22 Salta Basket vs Jujuy Básquet

Sábado 22

20.30 El Talar vs La Unión (C)

21 Dep. Norte vs Provincial (R)

21.30 Amancay (Lr) vs Estudiantes (T)

21.30 Montmartre vs Independiente (Sde)

Domingo 23

20.30 Racing (A) vs Lanús

21 Centenario (Vt) vs Colón (Sf)

22 Hispano vs Gimnasia (Lp)

Lunes 24

20.30 Pilar vs Rocamora

21.30 Jujuy Básquet vs Montmartre

Martes 25

21 Unión (Mdp) vs Pico Fc

21.30 Provincial (R) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Sp. Suardi vs Dep. Norte

22 Independiente (Sde) vs Estudiantes (T)

Miércoles 26

21 Dep. Viedma vs Pergamino Básquet

21 Villa Mitre (Bb) vs Racing (Ch)

21.30 Jujuy Básquet vs Villa San Martín

22 Hispano vs Lanús

22 Salta Basket vs Montmartre

Jueves 27

20.40 Racing (A) vs Gimnasia (Lp)

21 Quilmes (Mdp) vs Pico Fc

21 Colón (Sf) vs Barrio Parque

21.30 Sp. Suardi vs San Isidro

21.30 Centenario (Vt) vs Rivadavia (Mza)

Viernes 28

20.30 Pilar vs La Unión (C)

21 Villa Mitre (Bb) vs Pergamino Básquet

21.30 Dep. Viedma vs Racing (Ch)

21.30 Salta Basket vs Villa San Martín

Ciclista en febrero

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico Fútbol Club.