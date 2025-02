Diego Camún: “Estamos machacando mucho los detalles para mejorar en el rendimiento”

Argentino está viviendo un presente sin margen de error para tratar de evitar en primera medida el playout y, si no se puede, como objetivo secundario intentar tener localía en ese mano a mano final.

Democracia habló ayer, post entrenamiento, con Diego Camún y dijo lo siguiente: “Estamos con muchas ganas metiéndole a la parte física, en un turno largo por la mañana.

El grupo está bien porque tuvimos una semana larga de entrenamientos. Estamos machacando los detalles para mejorar como equipo y en el día a dia”.

El Turco había arrancado espectacular con Diego Camun, logrando 3 triunfos en fila. Pero el equipo volvió a tener un bajón y ahora con 4 derrotas consecutivas, debe volver a mejorar con urgencia: “El grupo en general está bien, tenemos con una dolencia a DeAndre Daniels. Pero creemos que no es nada para preocuparse. Esta semana larga la usamos para mejorar nosotros y ya nos metemos en Unión”, dijo el DT.

Justamente Argentino inicia la gira ante el Tatengue y después juega ante Oberá: “Nosotros vamos partido a partido, como vengo diciendo. Solamente pensamos en Unión de Santa Fe. Luego recién pondremos la cabeza en Oberá. Tenemos que poner la cabeza firme en los entrenamientos y en el día a día para fortalecernos como equipo. Tenemos que mejorar como equipo y competir porque vamos a ir a buscar los partidos en la gira, trabajando con muchas ganas”, cerró el entrenador juninense.

Últimos resultados

Independiente (O) 87 vs Regatas (C) 75

La Unión Fsa. 86 vs San Martín (C) 81

Oberá TC 87 vs Quimsa SdE 75

Miércoles 26

21 Instituto vs Platense

21 San Martín (C) vs Quimsa

21 Unión (Sf) vs Argentino (J)

Jueves 27

20 Boca Jrs. vs Ferro C.O.

Viernes 28

20 San Lorenzo vs Unión (Sf)

21 Atenas (C) vs Atético Platense

22 Oberá TC vs Argentino (J)

22 Regatas (C) vs Quimsa

Sábado 1/3

11.30 Zárate Basket vs Obras

Domingo 2

21.30 Independiente (O) vs Platense

21.30 La Unión Fsa. vs Quimsa

Miércoles 5

21.30 Quimsa vs Unión (Sf)

22 San Martín (C) vs Peñarol (Mdp)

Jueves 6

20 Platense vs Obera Tenis Club

Viernes 7

21.30 Olímpico (Lb) vs Unión (Sf)

22 Regatas (C) vs Peñarol (Mdp)

Sábado 8

21 Gimnasia (Cr) vs Oberá

Domingo 9

21 Riachuelo (Lr) vs Unión (Sf)

22 La Unión Fsa. vs Peñarol (Mdp)

Lunes 10

21 Argentino (J) vs Olímpico (Lb)

Martes 11

21 San Martín (C) vs Regatas (C)

Miércoles 12

21 Peñarol (Mdp) vs Olímpico (Lb)

21 Ferro vs Zárate Basket

Jueves 13

20 Obras vs La Unión Fsa.

Viernes 14

21 Riachuelo (Lr) vs San Lorenzo

21 Oberá vs San Martín (C)

21 Argentino (J) vs Zárate Basket

Sábado 15

21 Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa.

Domingo 16

21 Unión (Sf) vs San Martín (C)

21 Olímpico (Lb) vs San Lorenzo

Lunes 17

21 Zárate Basket vs La Unión Fsa.

Le resta a Argentino

Febrero 2025

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba