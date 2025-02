El Unicaja le ganó al Madrid y es el campeón de la Copa del Rey

El Unicaja le ganó al Real Madrid por 93 a 79 y es el campeón de la Copa del Rey. El elenco de Málaga logró ganarle de vuelta una final a los de la capital (esta temporada ya se había impuesto en la Supercopa). Es la tercera vez que consiguen este título. La figura del encuentro terminó siendo Kendrick Perry, con 27 puntos y 6 asistencias. Otros de buen partido fueron Kravish (20) y Taylor (15). Campazzo no jugó bien en la primera mitad y, en la segunda, fue el mejor del Madrid; terminó con 14 tantos.

El Unicaja lideró desde los primeros momentos del encuentro. Fue más efectivo y, en defensa, buscó anular a Campazzo atrapándolo en las cortinas. Con mucha garra, logró competir el conjunto Merengue, que erró mucho, pero también reboteó bastante.

Ibon Navarro acertó desde los cambios y esa calidad de suplentes del conjunto de Málaga se vio reflejada en el gran ingreso de Kravish, que respondió en defensa y en ataque durante todo el partido.

Un buen ingreso de Hugo González, con 6 puntos al hilo, fue algo destacable de un segundo cuarto en donde bajó el nivel defensivo y arrancó un golpe por golpe entretenido. Recién a los 16 minutos de partido pudo pasar al frente el Madrid (27-26) de la mano de grandes acciones de Llull e Ibaka (clave en defensa). El que no estuvo muy fino fue Hezonja (empezó con un 0/4 en tiros de campo), que erró bastante y podría haber generado una ventaja más grande.

Perry fue vital en el Unicaja, armando juego, metiendo puntos y en defensa. Una jugada impresionante fue una defensa increíble a Tavares en el poste (sí, a Tavares, que le saca casi 40 centímetros). Ese trabajo defensivo en el primer tiempo lo dejó seco a Facu, que sumó 0 puntos en los primeros 20, y ese rebote que mencionamos fue lo que le permitió al Madrid llegar al descanso perdiendo por solo 39 a 36.

El mejor momento llegó en el tercer asalto; Kalinoski, Kravish y Taylor se armaron un festín y obligaron a Chus Mateo a pedir 2 tiempos muertos para tratar de reducir la máxima de 12 que sacó el elenco de Navarro (56-44). Cuando las papas quemaban, apareció Facu con 6 puntos al hilo (56-50).

El último cuarto lo encontró al Unicaja mucho mejor, dominó todo el partido y llegó al desenlace ganando por 64 a 55, que podrían haber sido más de no ser por una mandarina de Llull. Perry entendió todo y se volvió a hacer cargo para poner una nueva máxima de 14 con 6m37s por jugarse.

El ADN madridista siempre pesa y un 10-1 de parcial asustó a todo Málaga, más viendo que Mario Hezonja se empezaba a despertar y que Facu ya estaba completamente en partido (76-70).

Kravish siguió lastimando en el pick and pop (5/6 en triples), Perry fue imparable y el Unicaja se terminó llevando la Copa del Rey por un resultado final de 93 a 79, luego de alcanzar la máxima definitiva del encuentro, que fue de 18 (93-75).

