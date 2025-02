Gimnasia de Comodoro dejó sin invicto a Olímpico en la Banda

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se llevó ayer un importante triunfo en su visita a Olímpico de La Banda por 89-82, en un partido con dos mitades bien diferenciadas.

El conjunto sureño dominó con claridad la primera parte, mientras que el local reaccionó en el complemento, pero no logró completar la remontada.

Desde el inicio, Gimnasia impuso condiciones con un goleo repartido, aunque con Whitfield y Horton como principales referencias ofensivas. Olímpico, en cambio, mostró dificultades en defensa y poca fluidez en ataque, dependiendo casi exclusivamente de Maxwell, quien anotó 11 puntos en el primer tiempo. Así, la visita cerró la primera mitad con un contundente 54-31 a su favor.

El complemento mostró otra cara del equipo santiagueño, que salió con otra energía y se acercó con un gran pasaje liderado por Maxwell en la pintura. Olímpico llegó a ponerse a cuatro puntos y cerró el tercer cuarto abajo 68-62, dejando abierto el desenlace.

En el último período, el Negro llegó a reducir la diferencia a solo dos unidades, pero terminó pagando caro su flojo arranque de partido. Gimnasia supo mantener la calma y selló la victoria por 85-78 con Whitfield como goleador con 20 puntos, mientras que Maxwell fue el más destacado en Olímpico con 26 unidades.

Hoy

21 Independiente (O) vs Regatas (C)

21.30 La Unión Fsa. vs San Martín (C)

21.30 Oberá TC vs Quimsa SdE

Miércoles 26

21 Instituto vs Platense

21 San Martín (C) vs Quimsa

21 Unión (Sf) vs Argentino (J)

Jueves 27

20 Boca Jrs. vs Ferro C.O.

Viernes 28

20 San Lorenzo vs Unión (Sf)

21 Atenas (C) vs Atético Platense

22 Oberá TC vs Argentino (J)

22 Regatas (C) vs Quimsa

Le resta a Argentino

Febrero 2025

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.