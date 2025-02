Ciclista volvió a perder en Pergamino

Ciclista volvió a perder por 79 a 62, a pesar de mostrar algunas mejorías sustanciales.

Ciclista hizo todo bien en el primer cuarto, menos en el último minuto que se salió de libreto con tiros apresurados que Pergamino se lo hizo pagar con triples. A pesar de todo, la taba cayó en suerte y un triplazo de Alluchón sobre la chicharra lo salvó de la desidia: 17-14.

Mejoró mucho Ciclista en los segundos diez minutos. Más sólido en defensa, mesurado en la ofensiva, y con los aciertos de tres puntos a flor de piel pasó a comandar el partido: 35-38. Y la diferencia no fue mayor porque se durmió la defensa en el cierre y Gobetti metió un doble ganando la puerta de atrás sobre la chicharra. Notable trabajo de Scott (2 triples, 3 simples) marcándole al equipo el camino a la victoria parcial.

Pero todo el esfuerzo que Ciclista hizo en el primer tiempo, lo tiró por la borda en los primeros diez minutos del complemento. Tras la salida por lesión de Nicolás Reynoso se le desmadró todo.

La imposibilidad de defender un solo jugador (Benjamín Levato, que le hizo 5 triples y 4 simples en un ratito) lo hizo sucumbir a tal punto que hasta perdió un jugador por descalificación (Matías Alluchón). Recibió una goleada en el cuarto 32 a 16 y se terminó el partido.

El último cuarto estuvo de más. El próximo miércoles viene el líder del campeonato. Deportivo Viedma, al Coliseo del Boulevard.

Hoy

20 Racing (A) vs Atlético Pilar

21 Rivadavia (Mza) vs Dep. Norte

21.30 Barrio Parque vs Centenario (Vt)

22 Hispano Americano vs El Talar

22 Independiente (Sde) vs Jujuy Básquet

22 Estudiantes (T) vs Salta Basket

Lunes 17

21 Provincial (R) vs Sp. Suardi

Martes 18

21 La Unión (C) vs Rocamora

Miércoles 19

20.30 Gimnasia (Lp) vs Pilar

21 Ciclista (J) vs Dep. Viedma

21.30 Pico Fc vs Villa Mitre (Bb).