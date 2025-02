Ciclista ante un duelo clave en Pergamino

Esta noche, desde las 20.30, Ciclista Juninense enfrenta a Pergamino Básquet como visitante, con la imperiosa necesidad de ganar y sumar puntos directos a la tabla posicional.

Desde que volvió Daniel Jaule a la dirección técnica, el verdirrojo no pudo ganar (derrotas en Pico y Chivilcoy) y tiene hoy un duelo clave ante un rival directo. No solo necesita la victoria para intentar clasificar a playoff, sino también para evitar el play-out por la permanencia.

Dirigen el capitalino Pedro Hoyo y el cordobés Elías Raboy.

Anoche

El Talar 95 vs Racing (A) 68

Villa Mitre (BB) 83 vs Unión (Mdp) 61

Dep. Viedma 83 vs Quilmes (Mdp) 70

Rivadavia (Mza) 88 vs Centenario (Vt) 41

Barrio Parque 77 vs Dep. Norte 65

Estudiantes (T) 81 vs Jujuy Basquet 73

Independiente (Sde) 86 vs Salta Basket 78

Hoy

20.30 Pergamino Básquet vs Ciclista (J)

21 La Unión (C) vs Lanús

21 Colón (Sf) vs San Isidro

21.30 Racing (Ch) vs Pico Fc

21.30 Comunicaciones vs Montmartre

22 Villa San Martín vs Amancay (Lr)

Domingo 16

20 Racing (A) vs Atlético Pilar

21 Rivadavia (Mza) vs Dep. Norte

21.30 Barrio Parque vs Centenario (Vt)

22 Hispano Americano vs El Talar

22 Independiente (Sde) vs Jujuy Básquet

22 Estudiantes (T) vs Salta Basket

Lunes 17

21 Provincial (R) vs Sp. Suardi

Martes 18

21 La Unión (C) vs Rocamora

Miércoles 19

20.30 Gimnasia (Lp) vs Pilar

21 Ciclista (J) vs Dep. Viedma

21.30 Pico Fc vs Villa Mitre (Bb)

Jueves 20

21 Dep. Norte vs Colón (Sf)

21.10 Quilmes (Mdp) vs Unión (Mdp)

21.30 Racing (Ch) vs Pergamino Básquet

21.30 Centenario (Vt) vs Provincial (R)

22 Montmartre vs Estudiantes (T)

22 Amancay (Lr) vs Independiente (Sde)

Viernes 21

21 Ciclista (J) vs Villa Mitre (Bb)

21 Pico Fc vs Dep. Viedma

21.30 San Isidro vs Sp. Suardi

21.30 Comunicaciones vs Villa San Martín

22 Rivadavia (Mza) vs Barrio Parque

22 Salta Basket vs Jujuy Básquet

Ciclista en febrero

15-02 Pergamino Básquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico Fútbol Club.