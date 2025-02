Derrota de Ciclista en la ciudad de Chivilcoy

Ciclista Juninense no pudo hacer pie en Chivilcoy y fue goleado por Racing Club 100 a 70.

El Verdirrojo, con las ausencias de Agustín Sigel y Nicolás Reynoso, hizo un flojo primer tiempo que lo dejó directamente sin chances de aspirar a pelear el partido.

Arrancó 11-5 abajo, hubo un estéril tiempo muerto, y quedó 28 a 13 a falta de 1`18” que después fue 28-15.

Nada que hacer en el segundo cuarto 27-13. La mayoría de los goles locales, desde el banco: Ortiz, Alvite, Herasme y Conte Grand para redondear un contundente primer tiempo de 55-28.

Lo mejor de Ciclista fue el tercer cuarto. No por la defensa (recibió 21), sino por el ataque. Metió en diez minutos casi todo lo que hizo en el primer tiempo. Notable trabajo de Augusto Bruera (1 triple, y 4 dobles con una sensacional volcada incluída) y Lucas Di Muccio (4 dobles). Quedaron 76-55.

A pesar de la remontada y de ganar el cuarto, la diferencia era enorme y Racing jugó de acuerdo a los manuales. Inclusive estiró la diferencia a 30 para el resultado final con más triples de José Allub (2), Herasme y Ortiz.

Mañana Ciclista visita a Pergamino Básquet.

Anoche

Racing (Ch) 100 vs Ciclista (J) 70

Pergamino Básquet 70 vs Pico Fc 55

Rocamora 80 vs Lanús 61

Comunicaciones 69 vs Amancay (Lr) 43

Villa San Martín 96 vs Montmartre 71

Hoy

20 El Talar vs Racing (A)

20.30 Villa Mitre (BB) vs Unión (Mdp)

21 Dep. Viedma vs Quilmes (Mdp)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Centenario (Vt)

21.30 Barrio Parque vs Dep. Norte

22 Estudiantes (T) vs Jujuy Básquet

22 Independiente (Sde) vs Salta Basket

Sábado 15

20.30 Pergamino Básquet vs Ciclista (J)

21 La Unión (C) vs Lanús

21 Colón (Sf) vs San Isidro

21.30 Racing (Ch) vs Pico Fc

21.30 Comunicaciones vs Montmartre

22 Villa San Martín vs Amancay (Lr)

Domingo 16

20 Racing (A) vs Atlético Pilar

21 Rivadavia (Mza) vs Dep. Norte

21.30 Barrio Parque vs Centenario (Vt)

22 Hispano Americano vs El Talar

22 Independiente (Sde) vs Jujuy Básquet

22 Estudiantes (T) vs Salta Basket

Ciclista en febrero

15-02 Pergamino Básquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico F.C.

EL DATO

Segunda vez en el historial que Racing le mete cien a Ciclista. Pero no fue la máxima goleada de la Academia que sigue sosteniendo como estandarte la del 15-12-23 cuando se impuso por 79 a 47 (+32) casualmente con arbitraje de Maximiliano Macías, acompañado por otro platense, Martín Pietromónaco.