Ciclista Juninense visita a Racing Club de Chivilcoy con la necesidad de ganar

Esta noche, desde las 21, Ciclista Juninense visita Chivilcoy para enfrentar a Racing Club, en una nueva fecha de la Liga Argentina. El verdirrojo de Jaule viene de perder en Pico y cuenta con un récord en el clausura negativo de 2-5.

Los del Coliseo del Boulevard necesitan ganar porque se está complicando en la tabla general donde se juntan las dos conferencias del Sur. Los últimos dos de dicha conferencia jugarán un playout para dirimir quién desciende, según detalla la página oficial de la Liga Argentina.

Por ahora, Ciclista Juninense tiene un récord de 6-15 en toda la temporada y está zafando.

Hoy por hoy estarían jugando la permanencia Tomás de Rocamora (5-17) y Atlético Pilar (4-18). En la noche chivilcoyana de hoy dirigen el entrerriano Ezequiel Macías y el platense Franco Ronconi.

Reglamento de permanencia

Art 30 Zona Permanencia Play Out

Jugarán esta serie los dos equipos de cada conferencia con peor registro de victorias y derrotas contando la totalidad de partidos de la serie Regular de los torneos Apertura y Clausura (28 juegos).

Los ganadores terminan su participación en esta edición de La Liga Argentina.

Los clubes derrotados perderán la categoría como así también quienes posean incumplimientos económicos y/o de infraestructura.

Anoche

Colón (Sf) 78 vs Sp. Suardi 720

La Unión (C) 65 vs Gimnasia (Lp) 60

Dep. Viedma 78 vs Unión (Mdp) 63

Villa Mitre (Bb) 94 vs Quilmes (MdP) 79

Hoy

21 Racing (Ch) vs Ciclista (J)

21 Pergamino Básquet vs Pico Fc

21.30 Rocamora vs Lanús

21.30 Comunicaciones vs Amancay (Lr)

22 Villa San Martín vs Montmartre

Viernes 14

20 El Talar vs Racing (A)

20.30 Villa Mitre (BB) vs Unión (Mdp)

21 Dep. Viedma vs Quilmes (Mdp)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Centenario (Vt)

21.30 Barrio Parque vs Dep. Norte

22 Estudiantes (T) vs Jujuy Básquet

22 Independiente (Sde) vs Salta Basket

Sábado 15

20.30 Pergamino Básquet vs Ciclista (J)

21 La Unión (C) vs Lanús

21 Colón (Sf) vs San Isidro

21.30 Racing (Ch) vs Pico Fc

21.30 Comunicaciones vs Montmartre

22 Villa San Martín vs Amancay (Lr)

Domingo 16

20 Racing (A) vs Atlético Pilar

21 Rivadavia (Mza) vs Dep. Norte

21.30 Barrio Parque vs Centenario (Vt)

22 Hispano Americano vs El Talar

22 Independiente (Sde) vs Jujuy Básquet

22 Estudiantes (T) vs Salta Basket

Ciclista en febrero

13-02 Racing (Chivilcoy) vs Ciclista

15-02 Pergamino Basquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico F.C.