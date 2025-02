Corvalán: “En Ciclista me quedó trabajo por hacer pero ya es historia”

El extécnico de Ciclista Juninense emitió un comunicado en sus redes sociales, tras su salida del club.

Dirigió al Verdirrojo 6 partidos con 2 victorias y 4 derrotas. Luego de vencer a Unión, el verdirrojo comunicó oficialmente su alejamiento y él explica cómo fue: “Di un paso al costado por mi propia decisión, por motivos que son de agenda y personales”, comenzó diciendo. Al tiempo que analizó su paso por la Liga Argentina: “Sin dudas estuvimos a la altura de las circunstancias dejando al equipo con dos victorias ante grandes equipos como son Quilmes y Unión. Fueron claves para el objetivo que tiene el club en este Clausura. Ciclista pudo lograr salir de una situación muy complicada en la tabla que espero y quiero que se pueda sostener. Quedó mucho trabajo por hacer pero ya es historia”, comentó el DT de 58 años.

Por último, agradeció: “Gracias a toda la gente que me alentó en este tiempo, a los que están adentro del club, a los que colaboran siempre. También a la hinchada única que tiene el Rojo. Disfruté mucho esta experiencia”, concluyó.

Recordemos que tras su salida, retomó el trabajo Daniel Jaule y Ciclista perdió en su primera presentación en Pico teniendo récord ahora en el Clausura de 2-5.

