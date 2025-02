Argentino jugó mal y perdió con Independiente

Argentino tuvo el peor partido del campeonato y dejó un punto de oro en el camino a la salvación eterna.

Independiente de Oliva, sin ser mucho más, le ganó porque fue tanto lo que erró el Turco que no le quedó otra alternativa. Fue 65-51.

Argentino tenía 9 partidos de local, que si los ganaba se salvaba directamente. Ahora tiene ocho y uno que recuperar afuera.

Todo muy complicado, más aun si no recupera rápidamente la memoria para jugar al básquetbol.

Después, no tiene sentido tirarle diez litros de nafta al fuego. Argentino lavará los trapos para adentro y el tiempo dirá.

El miércoles 26 visita a Unión de Santa Fe y luego sigue viaje a Misiones para enfrentar a Oberá, dia por medio.

Hoy

20 Unión (Sf) vs Zárate Basket

21 Oberá vs Ferro Carril Oeste

Miércoles 12

21 Atenas (C) vs Regatas (C)

Jueves 13

22 Quimsa vs Gimnasia (Cr)

Viernes 14

20.30 Instituto vs Regatas (C)

21 Unión (Sf) vs Obras Sanitarias

21 Independiente (O) vs Atenas (C)

22.05 Boca vs San Lorenzo

Le resta a Argentino

Febrero 2025

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.

Posiciones

Equipos J G P Pts.

Boca Juniors 19 15 4 34

Riachuelo (Lr) 20 14 6 34

Obras Sanit. 20 14 6 34

Atenas (C) 22 10 12 32

Instituto CC 19 13 6 32

Olímpico (Lb) 21 11 10 32

Peñarol (Mdp) 21 11 10 32

Unión (Sf) 20 11 9 31

Regatas (C) 20 11 9 31

Ferro C.O. 21 10 11 31

Oberá TC 18 12 6 30

San Martín (C) 20 10 10 30

Quimsa SdE 18 11 7 29

San Lorenzo 20 9 11 29

Platense 21 8 13 29

Independiente 22 7 15 29

Gimnasia (Cr) 19 8 11 27

La Unión Fsa. 20 6 14 26

Argentino (J) 22 4 18 26

Zárate Basket 19 6 13 25