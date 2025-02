Argentino recibe a Independiente de Oliva con la urgencia de seguir sumando

Argentino tiene esta noche otra final en su casa. Recibe a Independiente de Oliva, desde las 21, en un partido complicado que debe resolver favorablemente.

Independiente cuenta con dos ex jugadores del Turco en sus filas: Pablo Espinoza y Enzo Filippetti. Además juegan Agustín Pautasso, Rolando Vallejos y Patricio Tabarez entre otros.

Sustenta su juego a base de triples y la noche que se le moja la pólvora sucumben ante su adversario de turno.

Gran partido para ver y disfrutar en El Fortín de las Morochas.

Dirigen el santafesino Juan José María Fernández y los capitalinos Raúl Lorenzo y Leonardo Zalazar.

Anoche

Peñarol (MdP) 81 vs Atenas (C) 66

Hoy

21 Argentino (J) vs Independiente (O)

Martes 11

20 Unión (Sf) vs Zárate Basket

21 Oberá vs Ferro Carril Oeste

Miércoles 12

21 Atenas (C) vs Regatas (C)

Jueves 13

22 Quimsa vs Gimnasia (Cr)

Viernes 14

20.30 Instituto vs Regatas (C)

21 Unión (Sf) vs Obras Sanitarias

21 Independiente (O) vs Atenas (C)

22.05 Boca vs San Lorenzo

Sábado 15

11.30 Olímpico (Lb) vs Gimnasia (Cr)

Domingo 16

21 Independiente (O) vs Regatas (C)

21.30 La Unión Fsa. vs San Martín (C)

21.30 Oberá TC vs Quimsa SdE

Miércoles 26

21 Instituto vs Platense

21 San Martín (C) vs Quimsa

21 Unión (Sf) vs Argentino (J)

Jueves 27

20 Boca Jrs. vs Ferro C.O.

Viernes 28

20 San Lorenzo vs Unión (Sf)

21 Atenas (C) vs Atético Platense

22 Oberá TC vs Argentino (J)

22 Regatas (C) vs Quimsa

Le resta a Argentino

Febrero 2025

10/02 (L) Independiente de Oliva

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La Rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.

Posiciones

Equipos J G P Pts.

Boca Juniors 19 15 4 34

Riachuelo (Lr) 20 14 6 34

Obras Sanit. 20 14 6 34

Atenas (C) 22 10 12 32

Instituto CC 19 13 6 32

Olímpico (Lb) 21 11 10 32

Peñarol (Mdp) 21 11 10 32

Unión (Sf) 20 11 9 31

Regatas (C) 20 11 9 31

Ferro C.O. 21 10 11 31

Oberá TC 18 12 6 30

San Martín (C) 20 10 10 30

Quimsa SdE 18 11 7 29

San Lorenzo 20 9 11 29

Platense 21 8 13 29

Gimnasia (Cr) 19 8 11 27

Independiente 21 6 15 27

La Unión Fsa. 20 6 14 26

Zárate Basket 19 6 13 25

Argentino (J) 21 4 17 25