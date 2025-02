Argentino tampoco pudo en Vicente López

Platense y los alisios de turno fueron demasiado para un modesto Argentino que luchó el partido hasta el final, pero no pudo. Cayó en Vicente López por 96 a 82.

Lo meritorio del Turco fue el goleo por encima de los ochenta en calidad de visitante.

Sin embargo, la defensa no termina de ensamblarse y recibió casi cien goles en el partido, lo que en cualquier contexto lo deja sin chances de aspirar a ganar el juego.

Los “caraduras” locales apuntalaron al equipo toda la noche. Argentino los defendió en algunas oportunidades y en otras los miró tirar. Acá radicó la diferencia, básicamente en el segundo cuarto, donde Argentino estuvo clavado en la cancha.

Esto derivó en que, luego, corrió toda la noche de atrás. Y como visitante, ante este rival, el partido no admitía distracciones. Argentino las tuvo y lo pagó con la derrota.

Pasado mañana llega Independiente de Oliva, en un juego clave donde el Turco debe –necesariamente- defender la localía.

Anoche

Regatas (C) 102 vs La Unión Fsa. 96

Hoy

20 Ferro vs Independiente (O)

Domingo 9

21 Peñarol (Mdp) vs Atenas (C)

Lunes 10

21 Argentino (J) vs Independiente (O)

Martes 11

20 Unión (Sf) vs Zárate Basket

21 Oberá vs Ferro Carril Oeste

Miércoles 12

21 Atenas (C) vs Regatas (C)

Jueves 13

22 Quimsa vs Gimnasia (Cr)

Le resta a Argentino

Febrero 2025

10/02 (L) Independiente de Oliva

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.