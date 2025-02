Argentino visita a Atlético Platense buscando la primera victoria afuera

Argentino se presenta esta noche en Vicente López. Desde las 20.30 visita a Atlético Platense, un rival difícil, con un buen equipo, y reaseguros por todos lados.

O sea que el Turco tiene que hacer un partido perfecto para poder ganar. Ir diez puntos adelante en la mayoría del juego, o bien ganar tipo “Big Bang” (con una conversión sobra la chicharra). Todas las otras opciones –en su mayoría- le dan la derecha a Platense.

Dirigen los capitalinos Diego Rougier-Roberto Smith y el enterriamo Gonzalo Delsart.

Horton en Gimnasia

Kenneth Horton, ala-pívot de 35 años y 2.01 metros de altura, originario de Estados Unidos, llega al conjunto patagónico en reemplazo de Jalen Jenkins como refuerzo de esta segunda parte de la Fase Regular.

Horton viene de jugar en Peñarol, de la Liga Uruguaya, donde promedió 15.8 puntos con un 71.2% en tiros de dos y un 43.4% en triples, además de 7.3 rebotes por partido.

Holt, en Instituto

Emmit Holt llega a Instituto proveniente de Aguada de Uruguay, para ocupar la ficha dejada por Roberto Acuña (que se fue a Peñarol). El ala-pívot, de 28 años y 2,01 metros, viene de jugar 10 partidos con un promedio de 26.2 minutos en cancha, en los que aportó 15.2 puntos, 5.9 rebotes, 1.1 tapas, 0.9 asistencias y 0.8 recuperos. Además, cuenta con experiencia en clubes como Malvín (Uruguay) y Bauru (Brasil).

Anoche

Ferro Carril Oeste 84 vs Atenas (C) 79

Obras 90 vs Independiente (O) 78

Hoy

20.30 Platense vs Argentino (J)

21.30 Regatas (C) vs La Unión Fsa.

Sábado 8

20 Ferro vs Independiente (O)

Domingo 9

21 Peñarol (Mdp) vs Atenas (C)

Lunes 10

21 Argentino (J) vs Independiente (O)

Martes 11

20 Unión (Sf) vs Zárate Basket

21 Oberá vs Ferro Carril Oeste

Miércoles 12

21 Atenas (C) vs Regatas (C)

Jueves 13

22 Quimsa vs Gimnasia (Cr)

Le resta a Argentino

Febrero 2025

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.