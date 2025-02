Pico, más que Ciclista

Ciclista Juninense no pudo anoche en su visita a Pico Fútbol Club. Perdió 97-80 y cortó la racha positiva que arrastraba. Con el retorno de Daniel Jaule a la conducción, el Verdirrojo sostuvo una media de 20 goles, lo cual es positivo, pero defensivamente el equipo no respondió como en los juegos anteriores y recibió casi cien goles en el partido.

La semana que viene tiene otra parada brava en Chivilcoy, ante Racing.

Anoche

Racing (A) 73 vs La Unión (C) 71

Sp. Suardi 84 vs Barrio Parque 82

Provincial (R) 70 vs Colón (Sf) 62

Hoy

20.30 Pilar vs Gimnasia (Lp)

21 Unión (Mdp) vs Pergamino Básquet

Viernes 7

20 Lanús vs Racing (A)

20.30 Provincial (R) vs Dep. Norte

21 Dep. Viedma vs Villa Mitre (Bb)

21.30 Sp. Suardi vs Rivadavia (Mza)

22 Hispano vs La Unión (C)

22 Montmartre vs Comunicaciones.

Sábado 8

21 Quilmes (Mdp) vs Racing (Ch)

22 Salta Basket vs Estudiantes (T)