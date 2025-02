Derrota de Argentino

Peñarol de Mar del Plata le infringió anoche a Argentino la peor goleada del historial entre ambos, al imponerse por 94 a 62 (32 de diferencia). El Milrayitas superó la marca anterior del 01-11-2010 cuando se había impuesto también en Mar del Plata por 107-77 (Sampietro/Mendoza).

Fue un partido sin equivalencias, en una noche donde la defensa Turca estuvo ausente y la ofensiva con la pólvora mojada.

Mañana Argentino visita a Platense (Rougier-Smith-Delsart), en Vicente López, cerrando la gira de tres partidos consecutivos fuera de casa.

Anoche

Platense 110 vs Unión (Sf) 90

Hoy

20 Ferro Carril Oeste vs Atenas (C)

20 Obras vs Independiente (O).