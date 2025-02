Ciclista, en La Pampa

Ciclista Juninense enfrentará esta noche a Pico Fútbol Club, en la ciudad de General Pico (La Pampa).

Con el retorno de Daniel Jaule a la conducción del equipo, el Verdirrojo buscará estirar la racha de victorias. Dirigen desde las 21 el capitalino Roberto Smith y el bahiense Emanuel Sánchez.

Hoy

20 Racing (A) vs La Unión (C)

21 Pico Fc vs Ciclista (J)

21.30 Sp. Suardi vs Barrio Parque

21.30 Provincial (R) vs Colón (Sf)

22 Independiente (Sde) vs Comunicaciones

Jueves 6

20.30 Pilar vs Gimnasia (Lp)

21 Unión (Mdp) vs Pergamino Básquet

Viernes 7

20 Lanús vs Racing (A)

20.30 Provincial (R) vs Dep. Norte

21 Dep. Viedma vs Villa Mitre (Bb)

21.30 Sp. Suardi vs Rivadavia (Mza)

22 Hispano vs La Unión (C)

22 Montmartre vs Comunicaciones

Sábado 8

21 Quilmes (Mdp) vs Racing (Ch)

22 Salta Basket vs Estudiantes (T)

Domingo 9

20.30 San Isidro vs Barrio Parque

21 Colón (Sf) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Amancay (Lr) vs Comunicaciones



Ciclista en febrero

05-02 Pico F.C vs Ciclista

13-02 Racing (Chivilcoy) vs Ciclista

15-02 Pergamino Básquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)