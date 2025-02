Argentino, en La Feliz

Argentino buscará esta noche su primera victoria en calidad de visitante, cuando desde las 21 visite a Peñarol de Mar del Plata.

El Milrayitas viene con una campaña irregular. Tiene partidos buenos y malos. Todavía el entrenador Hernán Laginestra no ha logrado estabilizar el equipo, que tiene un alto presupuesto con figuras rutilantes.

Dirigen el capitalino Pablo Estévez y los platenses Maximiliano Moral y Franco Ronconi.

Hoy

21 Peñarol (Mdp) vs Argentino (J)

21 Platense vs Unión (Sf)

Miércoles 5

Jueves 6

20 Ferro Carril Oeste vs Atenas (C)

20 Obras vs Independiente (O)

Viernes 7

21 Platense vs Argentino (J)

22 Regatas (C) vs La Unión Fsa.

Sábado 8

20 Ferro vs Independiente (O)

Domingo 9

21 Peñarol (Mdp) vs Atenas (C)

Lunes 10

21 Argentino (J) vs Independiente (O)

Martes 11

20 Unión (Sf) vs Zárate Basket

21 Oberá vs Ferro Carril Oeste

Le resta a Argentino

Febrero 2025

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba