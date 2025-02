Argentino no pudo contra Obras Sanitarias

Argentino perdió ayer en Núñez 79-71, luego de haber hilvanado tres victorias al hilo.

El partido no estaba dentro de los ganables. Más allá de esto Argentino jugó bien la mayor parte del juego y aflojó en el cierre. Y no es lo mismo perder en medio de un caos, que perder yendo al frente. Argentino peleó con los elementos que tuvo a su alcance contra un rival muy superior y con espalda de sobra en la Liga Nacional.

Obras Manejó el primer cuarto produciendo una estampida inicial con un indetenible Clarke y los aciertos de Schattmann. Argentino corrió de atrás: 29-21.

El Turco retomó las riendas del partido en el segundo cuarto con los aciertos de Frontera, las volcadas de Daniels y el oportunismo de Slider. Pero se equivocó el cierre. Tenía todo para anestesiar a Obras y lo perdonó tres veces. El Tachero reaccionó y se volvió a poner al frente, siempre a puro triple (Barral-Schattmann-Toledo y Mainoldi), pero apenas por 1: 43-42.

El tercer cuarto fue parecido, con una mínima luz de diferencia para el Tachero manejado como toda la noche por Christopher Clarke (1 triple, 1 doble, 4 simples): 62-58. Argentino cometió todos los errores juntos en los primeros tres minutos del último cuarto. Y fue letal. Obras, aún chocando contra sus propias limitaciones, salió adelante por redundancia.

Las jugadas Azules, del tipo NBA –completamente fuera de contexto por como estaba planteado el partido-, le dieron la posibilidad al Tachero de sacar una diferencia numérica inalcanzable para un Argentino que se desinfló en el cierre del juego.

Mañana el quinteto juninense se presenta en La Ciudad Feliz, ante Peñarol.

Anoche

Peñarol (Mdp) 80 vs Unión (Sf) 82

Independiente (O) 98 vs Riachuelo (Lr) 81

Hoy

20 San Lorenzo vs Atenas (C)

21 San Martín (C) vs Olímpico (Lb).