Ciclista juega el miércoles en La Pampa

Ciclista Juninense prepara por estas horas el partido ante Pico Fútbol Club, que se disputará el próximo miércoles en la ciudad de General Pico (La Pampa).

El Verdirrojo tiene tres juegos consecutivos fuera de casa, donde intentará robar alguno para meterse de lleno en la pelea por el campeonato.

Anoche

Dep. Norte 88 vs San Isidro 79

Montmartre 61 vs Amancay (Lr) 98

Martes 4

20.30 Pilar vs El Talar

21 Quilmes (Mdp) vs Pergamino Básquet

21.30 Dep. Norte vs Centenario (Vt)

21.30 Jujuy Básquet vs Salta Basket

22 Hispano vs Rocamora

Miércoles 5

20 Racing (A) vs La Unión (C)

21 Pico F.C. vs Ciclista (J)

21.30 Sp. Suardi vs Barrio Parque

21.30 Provincial (R) vs Colón (Sf)

22 Independiente (Sde) vs Comunicaciones

Jueves 6

20.30 Pilar vs Gimnasia (Lp)

21 Unión (Mdp) vs Pergamino Básquet

Viernes 7

20 Lanús vs Racing (A)

20.30 Provincial (R) vs Dep. Norte

21 Dep. Viedma vs Villa Mitre (Bb)

21.30 Sp. Suardi vs Rivadavia (Mza)

22 Hispano vs La Unión (C)

22 Montmartre vs Comunicaciones

Sábado 8

21 Quilmes (Mdp) vs Racing (Ch)

22 Salta Basket vs Estudiantes (T)

Domingo 9

20.30 San Isidro vs Barrio Parque

21 Colón (Sf) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Amancay (Lr) vs Comunicaciones

Ciclista en febrero

05-02 Pico F.C vs Ciclista

13-02 Racing (Chivilcoy) vs Ciclista

15-02 Pergamino Básquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico F.C.