Argentino visita a Obras Sanitarias de la Nación

Argentino visita esta noche a Obras Sanitarias de la Nación, buscando su primera victoria en calidad de visitante.

El Turco juega en “El Templo del Rock”, un reducto donde la victoria no le ha resultado esquiva dado que ya ganó en ocho oportunidades allí.

Para Obras es un partido que tiene que resolver favorablemente. Esa es la mentalidad del equipo. No acepta otro resultado contra este rival. Argentino va por la heroica. Tiene todo en contra. Pero los partidos hay que jugarlos.

Dirigen desde las 20.05 el platense Fabricio Vito, el chubutense Julio Dinamarca y el entrerriano Ezequiel Macías.

El partido va televisado en directo a todo el país por la empresa DirecTV.

Anoche

Oberá 101 vs Olímpico (Lb)90

Hoy

20.05 Obras vs Argentino (J)

21 Peñarol (Mdp) vs Unión (Sf)

21 Independiente (O) vs Riachuelo (Lr)

Martes 4

20 San Lorenzo vs Atenas (C)

21 San Martín (C) vs Olímpico (Lb)

Miércoles 5

21 Peñarol (Mdp) vs Argentino (J)

21 Platense vs Unión (Sf)

Jueves 6

20 Ferro Carril Oeste vs Atenas (C)

20 Obras vs Independiente (O)

Viernes 7

21 Platense vs Argentino (J)

22 Regatas (C) vs La Unión Fsa.

Sábado 8

20 Ferro vs Independiente (O)

Domingo 9

21 Peñarol (Mdp) vs Atenas (C)

Lunes 10

21 Argentino (J) vs Independiente (O)

Martes 11

20 Unión (Sf) vs Zárate Basket

21 Oberá vs Ferro Carril Oeste

Le resta a Argentino

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La Rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.

Posiciones

Equipos J G P Pts.

Boca Juniors 19 15 4 34

Instituto CC 19 13 6 32

Riachuelo (Lr) 18 13 5 31

Olímpico (Lb) 20 11 9 31

Obras Sanit. 18 12 6 30

Oberá TC 18 12 6 30

Quimsa SdE 18 11 7 29

Atenas (C) 19 10 9 29

Regatas (C) 19 10 9 29

San Martín (C) 19 9 10 28

Unión (Sf) 18 10 8 28

Gimnasia (Cr) 19 8 11 27

Peñarol (Mdp) 18 9 9 27

San Lorenzo 19 8 11 27

Ferro C.O. 19 8 11 27

La Unión Fsa. 19 6 13 25

Platense 19 6 13 25

Zárate Basket 19 6 13 25

Independiente 18 5 13 23

Argentino (J) 18 4 14 22