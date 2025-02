Ciclista Juninense obtuvo su segunda victoria

Ciclista Juninense obtuvo anoche su segunda victoria a expensas de Unión de Mar del Plata por 84 a 75.

El Verdirrojo controló el juego durante tres cuartos con Reynoso, Bruera y Di Muccio apuntalando la tarea de Scott.

Pero fue Stanley Scott el que terminó de inclinar definitivamente la balanza a favor de Ciclista Juninense con 14 concreciones en diez minutos, dejando sin chance alguna a su adversario de turno.

Ahora Ciclista viaja a General Pico, La Pampa, donde el próximo miércoles enfrentará a Pico Fútbol Club.

Anoche

Pico Fc 90 vs Quilmes (Mdp) 71

Gimnasia (Lp) 58 vs Lanús 65

Racing (A) 101 vs Rocamora 89

Hoy

21 Dep. Norte vs San Isidro

21.30 Montmartre vs Amancay (Lr)

Martes 4

20.30 Pilar vs El Talar

21 Quilmes (Mdp) vs Pergamino Básquet

21.30 Dep. Norte vs Centenario (Vt)

21.30 Jujuy Básquet vs Salta Basket

22 Hispano vs Rocamora

Miércoles 5

20 Racing (A) vs La Unión (C)

21 Pico Fc vs Ciclista (J)

21.30 Sp. Suardi vs Barrio Parque

21.30 Provincial (R) vs Colón (Sf)

22 Independiente (Sde) vs Comunicaciones

Ciclista en febrero

05-02 Pico F.C vs Ciclista

13-02 Racing (Chivilcoy) vs Ciclista

15-02 Pergamino Básquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico F.C