Ciclista Juninense recibe esta noche a un alicaído Unión de Mar del Plata

Ciclista Juninense buscará esta noche extender su racha de victorias, cuando desde las 21 reciba la visita de Unión de Mar del Plata, por la Liga Argentina de Básquetbol. Dirigen esta noche el capitalino Oscar Brítez y el cordobés Maximiliano Moral.

Los marplatense no pudieron ganar en esta gira y buscarán amargarle la noche al conjunto de nuestra ciudad que dirige Javier Corvalán, que intentará imponerse al alicaído equipo que orienta el técnico Juan Ramón Aquino.

La programación

El programa de partidos para hoy y los próximos días, es el siguiente:

Hoy sábado

20 hs. Gimnasia (Lp) vs. Lanús

20.30 Racing (A) vs. Rocamora

20.30 Pico Fc vs. Quilmes (Mdp)

21 Ciclista (J) vs. Unión (Mdp)

21.30 Centenario (VT) vs. Sp. Suardi.

Mañana domingo 2

21 hs. Dep. Norte vs. San Isidro

21.30 Montmartre vs. Amancay (LR).

Martes 4

20.30 hs. Pilar vs. El Talar

21 Quilmes (Mdp) vs. Pergamino BB

21.30 Dep. Norte vs. Centenario (VT)

21.30 Jujuy Básquet vs. Salta Basket

22 Hispano vs. Tomás de Rocamora.

Miércoles 5

20 hs. Racing (A) vs. La Unión (Colón)

21 Pico Fc vs. Ciclista Juninense

21.30 Sp. Suardi vs. Barrio Parque

21.30 Provincial (R) vs. Colón (Sf)

22 Independiente (SE) vs. Comunicaciones.

Ciclista en febrero

1º-2- Ciclista vs Unión (Mar del Plata)

5-2- Pico F.C vs Ciclista Juninense

13-2- Racing (Chivilcoy) vs Ciclista

15-2- Pergamino Básquet vs Ciclista

19-2- Ciclista vs Deportivo Viedma

21-2- Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca).

Ciclista en marzo

1º-3- Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

3-3- Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

8-3- Ciclista Juninense vs Pico F.C.