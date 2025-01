Argentino recibe a Ferro Carril Oeste en un juego clave para la remontada

Argentino recibe esta noche la visita de Ferro Carril Oeste, con la urgencia de ganar.

La defensa sobre el base Tomás Spano fue una de las alternativas que trabajó el Turco entre el transcurso de la semana, como para tener aspiraciones de ganar el juego.

Ferro es un rival complicado, con un gran plantel, preparado para pelear los puestos de vanguardia del campeonato.

El partido se juega desde las 21 con arbitraje del capitalino Diego Rougier, y los santafesinos Danilo Molina y Silvio Guzmán.

Anoche

Regatas (C) 61 vs Obras 73

Quimsa 93 vs Platense 68

Zárate Basket vs Instituto (suspendido)

Hoy

21 Argentino (J) vs Ferro

22 Oberá vs San Lorenzo

Sábado 25

21 Riachuelo (Lr) vs Platense

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

22 La Unión Fsa. vs Obras

Domingo 26

21 Zárate Basket vs Ferro

21 Instituto vs Boca

Lunes 27

20 San Lorenzo vs San Martín (C)

21 Unión (Sf) vs Oberá

Martes 28

21 Independiente (O) vs Boca

21 Argentino (J) vs Regatas (C)

Miércoles 29

21 Zárate Basket vs Oberá

21 Platense vs San Martín (C)

Jueves 30

21 Instituto vs Riachuelo (Lr)

21 Ferro vs Regatas (C)

Viernes 31

21 Unión (Sf) vs Olímpico (Lb)

21.30 Argentino (J) vs San Martín (C)

Sábado 1/2

20 Boca vs Regatas (C)

21 Atenas (C) vs Riachuelo (Lr)

Domingo 2

21 Oberá vs Olímpico (Lb)

Lunes 3

20 Obras vs Argentino (J)

21 Peñarol (Mdp) vs Unión (Sf)

21 Independiente (O) vs Riachuelo (Lr)

Martes 4

20 San Lorenzo vs Atenas (C)

21 San Martín (C) vs Olímpico (Lb)

Miércoles 5

21 Peñarol (Mdp) vs Argentino (J)

21 Platense vs Unión (Sf)

Le resta a Argentino

Enero 2025

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.