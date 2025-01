Llegó ayer Manuel Alonso Hernández Littlejohn

El segundo refuerzo extranjero de Argentino, Manuel Alonso Hernández Littlejohn, llegó ayer y ya entrenó con el plantel profesional Turco.

Por estas horas son febriles las negociaciones con la Asociación de Clubes de Básquetbol para su habilitación y que pueda ser de la partida, mañana miércoles ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Dirigirán el partido ante los patagónicos, los capitalinos Fernando Sampietro-Alejandro Trías y el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño.

Programa

Martes 7/1

20 Obras vs Zárate Basket

21 Platense vs San Lorenzo

21 Ferro vs Oberá

Miércoles 8

21 Argentino (J) vs Gimnasia (Cr)

22 Olímpico (Lb) vs Riachuelo (Lr)

22 La Unión Fsa. vs Atenas (C)

Jueves 9

20 Obras vs Oberá

21 Peñarol (Mdp) vs San Lorenzo

Viernes 10

20 Ferro vs Gimnasia (Cr)

22 San Martín (C) vs Atenas (C)

Domingo 12

20 San Lorenzo vs Argentino (J)

21 Peñarol (Mdp) vs Gimnasia (Cr)

22 Regatas (C) vs Atenas (C)

22 La Unión Fsa. vs Independiente (O)

Martes 14

20 San Lorenzo vs Olímpico (Lb)

21 Zárate Basket vs Argentino (J)

22 Regatas (C) vs Independiente (O)

Jueves 16

21 Peñarol (Mdp) vs La Unión Fsa.

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico (Lb)

22 San Martín (C) vs Independiente (O)

Sábado 18

20 San Lorenzo vs La Unión Fsa.

20 Obras vs Olímpico (Lb)

Domingo 19

21 Gimnasia (Cr) vs Zárate Basket

21 Platense vs Instituto

Lunes 20

20 Boca vs La Unión Fsa.

21 Unión (Sf) vs Quimsa

Martes 21

21 Riachuelo (Lr) vs Peñarol (Mdp)

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

22 San Martín (C) vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Platense

Jueves 23

21 Zárate Basket vs Instituto

22 Quimsa vs Platense

22 Regatas (C) vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Peñarol (Mdp)

Viernes 24

21 Argentino (J) vs Ferro

22 Oberá vs San Lorenzo

Sábado 25

21 Riachuelo (Lr) vs Platense

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

22 La Unión Fsa. vs Obras

Domingo 26

21 Zárate Basket vs Ferro

21 Instituto vs Boca

Lunes 27

20 San Lorenzo vs San Martín (C)

21 Unión (Sf) vs Oberá

Martes 28

21 Independiente (O) vs Boca

21 Argentino (J) vs Regatas (C)

Miércoles 29

21 Zárate Basket vs Oberá

21 Platense vs San Martín (C)

Le resta a Argentino

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja

Abril 2025

02/04 (L) Atenas de Córdoba

16/04 (V) Gimnasia de Comodoro

18/04 (V) Ferro Carril Oeste

20/04 (V) Boca Juniors

23/04 (L) Quimsa SdE

26/04 (V) Regatas Corrientes

28/04 (V) San Martín Corrientes

30/04 (V) La Unión Formosa

Mayo 2025

12/05 (L) San Lorenzo de Almagro

15/05 (L) Obras Sanitarias

18/05 (L) Instituto de Córdoba.