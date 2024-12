Duro golpe de Independiente a San Lorenzo

Zárate Basket dio el golpe en Boedo y le ganó anoche a San Lorenzo de Almagro por 85 a 83.

Con esta victoria, Zárate se encamina en la tabla posicional, tiene un fin de año tranquilo y "chupó" al Cuervo al lote de los del fondo.

El campeonato entra en receso y continuará el año que viene de acuerdo al siguiente cronograma de partidos:

Martes 7/1

20 Obras vs Zárate Basket

21 Platense vs San Lorenzo

21 Ferro vs Oberá

Miércoles 8

21 Argentino (J) vs Gimnasia (Cr)

22 Olímpico (Lb) vs Riachuelo (Lr)

22 La Unión Fsa. vs Atenas (C)

Jueves 9

20 Obras vs Oberá

21 Peñarol (Mdp) vs San Lorenzo

Viernes 10

20 Ferro vs Gimnasia (Cr)

22 San Martín (C) vs Atenas (C)

Domingo 12

20 San Lorenzo vs Argentino (J)

21 Peñarol (Mdp) vs Gimnasia (Cr)

22 Regatas (C) vs Atenas (C)

22 La Unión Fsa. vs Independiente (O)

Martes 14

20 San Lorenzo vs Olímpico (Lb)

21 Zárate Basket vs Argentino (J)

22 Regatas (C) vs Independiente (O)

Jueves 16

21 Peñarol (Mdp) vs La Unión Fsa.

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico (Lb)

22 San Martín (C) vs Independiente (O)

Sábado 18

20 San Lorenzo vs La Unión Fsa.

20 Obras vs Olímpico (Lb)

Domingo 19

21 Gimnasia (Cr) vs Zárate Basket

21 Platense vs Instituto

Lunes 20

20 Boca vs La Unión Fsa.

21 Unión (Sf) vs Quimsa

Martes 21

21 Riachuelo (Lr) vs Peñarol (Mdp)

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

22 San Martín (C) vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Platense

Jueves 23

21 Zárate Basket vs Instituto

22 Quimsa vs Platense

22 Regatas (C) vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Peñarol (Mdp)

Viernes 24

21 Argentino (J) vs Ferro

22 Oberá vs San Lorenzo

Sábado 25

21 Riachuelo (Lr) vs Platense

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

22 La Unión Fsa. vs Obras

Domingo 26

21 Zárate Basket vs Ferro

21 Instituto vs Boca

Lunes 27

20 San Lorenzo vs San Martín (C)

21 Unión (Sf) vs Oberá

Martes 28

21 Independiente (O) vs Boca

21 Argentino (J) vs Regatas (C)

Miércoles 29

21 Zárate Basket vs Oberá

21 Platense vs San Martín (C)

Le resta a Argentino

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja.

Posiciones

Equipos J G P Pts.