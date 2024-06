Los Indios y 9 de Julio definen mañana

Los Indios derrotó anoche a 9 de Julio por 72-66 en la continuidad de los cuartos de final de U17 y habrá desempate, mañana miércoles en el Tomás Corrado. Además hoy se juegan las semifinales de U15 entre Cavul-9 de Julio y Los Indios-Ciclista Juninense.

Mañana los mayores

Las semifinales de la categoría mayores de la Asociación Juninense de Básquetbol comenzarán a disputarse mañana. Rivadavia de Junín será local ante Los Indios y 9 de Julio recibirá la visita de San Martín.

Anoche

2° juego, cuartos

Club Ciclista

U17 – Ciclista 100 (2) – 9 de Julio “B” 41 (0)

Club Los Indios

U17 – Los Indios 72 (1) – 9 de Julio “A” 66 (1)

Club Argentino

U17 – Argentino 69 (2) – Porteño 49 (0)

Club El Linqueño

U17 – El Linqueño 100 (2) vs San Martín 67 (0)

Martes 25

1° Semifinal de U15

Club Cavul

19.30 U15- Cavul – 9 de Julio

Club Los Indios

19.30 U15 – Los Indios – Ciclista

3° juego, cuartos

Club El Linqueño

21.15 U21 – El Linqueño – 9 de Julio

Miércoles 26

3° juego de U17, cuartos

Club Los Indios

19.30 U17 – Los Indios (1) – 9 de Julio “A” (1)

1° semifinal de mayores

Club 9 de Julio

21.15 Mayores – 9 de Julio – San Martín

Club Rivadavia

21 Mayores – Rivadavia – Los Indios

Jueves 27

2° semifinal de U15

Club 9 de Julio

19.30 U15 – 9 de Julio – Cavul

Club Ciclista

19:30 Hs U15 – Ciclista – Los Indios

1° semifinal de U21

Club El Linqueño/9 de Julio

21 U21 – El Linqueño /9 de Julio – Argentino

Club Los Indios

21.15 U21 – Los Indios – Ciclista

Viernes 28

2° semifinal de mayores

Club San Martín

21 Mayores – San Martín – 9 de Julio

Club Los Indios

21 Mayores – Los Indios – Rivadavia

Sábado 29

2° semifinal de U21

Club Argentino

19 U21 – Argentino – El Linqueño /9 de Julio

Club Ciclista

19 U21 – Ciclista – Los Indios

Domingo 30

3° juego de mayores

San Martín – 9 de Julio

3° juego de mayores

Los Indios – Rivadavia

Martes 2

3° Juego de semifinal de U15

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con el 1°final

3°juego de semifinal de u21

Miércoles 3

1° Juego de final de mayores

1° Juego de semi de u17

1° Juego de semi de u17

Jueves 4

1° Final de U15

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con 2° final

Viernes 5

2° Semifinal de U17

2° Semifinal de U17

2° Final de Mayores

Sábado 6

2° Final de U15

(°) En caso de no haber 3° juego. Se comienza con 3° final

1° Final de U21

Domingo 7

3° Final de Mayores

Lunes 8

3°Juego de semi De U17

3° Juego de semi De U17

(°) En caso de no haber 3° juego. Se comienza con la final

Martes 9

3°Final de U15

2°Final de U21

Miércoles 10

1° Juego final de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con 2° final

Jueves 11

3°Juego final de U21

Viernes 12

2° Final de U17

(°) En caso de no haber 3° juego, se comienza con 3° final

Domingo 14

3° Juego final de U17

(°) Este juego es el hipotético que alguna semifinal requiera 3° juego y la final también.

Desarrollo de play off

Play off

U15

1) 9 de Julio 63 (2) vs El Linqueño 56 (0)

2) Ciclista 63 (1) vs Argentino A 50 (1)

3) Los Indios 78 (2) vs Argentino B 52 (0)

4) Cavul 69 (2) vs San Martín 57 (0)

Semis

9 de Julio vs Cavul

Ciclista vs Los Indios

U21

1) Argentino 78 (2) vs Sarmiento 55 (0)

2) Ciclista 91 (2) vs San Martín 70 (0)

3) Los Indios 86 (2) vs Cavul 31 (0)

4) El Linqueño 81 (1) vs 9 de Julio 60 (1)

Semis

Argentino vs 4

Ciclista vs Los Indios

U17

1) Ciclista 100 (2) vs 9 de Julio B 41 (0)

2) Argentino 69 (2) vs Porteño 49 (0)

3) El Linqueño 100 (2) vs San Martín 67 (0)

4) Los Indios (1) 72 vs 9 de Julio 66 (1)

Semis

Ciclista vs Los Indios/ 9 de Julio

Argentino vs El Linqueño

Mayores

1) San Martín 82 (2) vs Baigorrita 53 (0)

2) Los Indios 102 (2) vs Cavul 69 0

3) Rivadavia 90 (2) vs El Linqueño 56 (0)

4) Club Junín 63 (0) vs 9 de Julio 67 (2)

Semis

San Martín vs 9 de Julio

Los Indios-Rivadavia.