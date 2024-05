Jugaron la quinta fecha

Ayer domingo se disputó la quinta fecha del básquet femenino local con estos resultados:

U12

Argentino J 86 - Los Indios 29

Porteño 0 - Argentino (Chiv) 20

El Linqueño 20 - Moreno (Br) 0

U13

Sportivo Rojas 64 - San Martín 52

Argentino J 13 - Los Indios 49

Porteño 27 - Argentino (Chiv) 50

El Linqueño 38 - Argentino (Chiv) 34

U15

Sports P 32 - GYE P 68

Sportivo Rojas 93 - San Martín 24

Argentino J 21 - Los Indios 48

Porteño 48 - Argentino (Chiv) 50

El Linqueño 33 - Moreno (Br) 62

U18

Sports P 70 - GYE P 43

Sportivo Rojas 65 - San Martín 37

Porteño 49 - Argentino (Chiv) 27

El Linqueño 73 - Moreno (Br) 55

Mayores (fecha 4)

Porteño 18 - Argentino J 41

San Martín 50 - Sports P 29

Pendiente fecha 3: Argentino (Chiv) 77 - Sports P 47

Próxima fecha

Argentino (J) vs Sportivo Rojas

Sports (Pe) vs Los Indios

San Martín vs Gimnasia y Esgrima (Pe).