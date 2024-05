Se jugó este fin de semana la quinta fecha del campeonato local

Este fin de semana se disputó la quinta fecha del torneo local de minibásquetbol.

Detalle:

Resultados

Club Sarmiento

u13 Sarmiento 33 vs 9 de Julio 70

u10 Sarmiento 0 vs 9 de Julio 20

u12 Sarmiento 68 vs 9 de Julio 78

Alsina

u12 Alsina 55 vs Social 49

u10 Alsina 18 vs Social 46

Los Indios

u13 Los Indios B 15 vs Los Indios A 75

u12 Los Indios B 48 vs Los Indios A 31

Club Junín

u10 Club Junín 20 vs Los Indios 0

Argentino

u12 Argentino B 0 vs Ciclista 174

u10 Argentino B 2 vs Ciclista 80

Cancha El Linqueño

u13 El Linqueño 106 vs Cavul 43

u12 El Linqueño 0 vs Cavul A 20

u10 El Linqueño 0 vs Cavul 20

u12 El Linqueño 0 vs Cavul B 20

Porteño

u13 Porteño 55 vs Argentino 29

u12 Porteño 20 vs Argentino A 0

u10 Porteño 0 vs Argentino A 0 (amistoso)

u12 Porteño B 20 vs Argentino A 0

Libre San Martín.